Как будет развиваться туризм в Воронежской области

Воронежская область укрепляет свои позиции как перспективный туристический центр ЦФО. Однако для полноценного раскрытия потенциала региону необходимо преодолеть наследие прошлых лет, считает политолог Дмитрий Нечаев.

© runews24.ru

По данным экспертов, в регионе наблюдается устойчивое развитие туриндустрии. Как отметила политолог Оксана Дякина в интервью «Московской газете», объем платных туруслуг в области превысил 4 млрд рублей, а ежегодный поток туристов приближается к 1 млн человек.

Доля туризма в валовом региональном продукте (ВРП) достигла 3% и продолжает увеличиваться. Основной спрос формируют жители Москвы и Подмосковья, чьи средние расходы составляют 4 тыс. рублей в день.

Воронежская область активно развивает гостиничный фонд, включая как премиальные отели, так и локальные гостевые дома. Крупные проекты рассчитаны на прием до 33 тыс. туристов ежегодно, что позволяет охватить разные категории путешественников.

Регион делает ставку на историко-культурные достопримечательности и природные зоны отдыха. Однако для выхода на новый уровень необходимо модернизировать подходы к продвижению и инфраструктуре, подчеркивают эксперты.

Ранее писали, что Сибирь и Заполярье создают туристические маршруты. Кроме того, наша страна оказалась в списке лидеров по числу туристов в Монголии.