Как будет развиваться туризм в Воронежской области

Воронеж – культурная столица ЦФО: как раскрыть туристический потенциал?
Воронежская область укрепляет свои позиции как перспективный туристический центр ЦФО. Однако для полноценного раскрытия потенциала региону необходимо преодолеть наследие прошлых лет, считает политолог Дмитрий Нечаев.
По данным экспертов, в регионе наблюдается устойчивое развитие туриндустрии. Как отметила политолог Оксана Дякина в интервью «Московской газете», объем платных туруслуг в области превысил 4 млрд рублей, а ежегодный поток туристов приближается к 1 млн человек.
Доля туризма в валовом региональном продукте (ВРП) достигла 3% и продолжает увеличиваться. Основной спрос формируют жители Москвы и Подмосковья, чьи средние расходы составляют 4 тыс. рублей в день.
Воронежская область активно развивает гостиничный фонд, включая как премиальные отели, так и локальные гостевые дома. Крупные проекты рассчитаны на прием до 33 тыс. туристов ежегодно, что позволяет охватить разные категории путешественников.
Регион делает ставку на историко-культурные достопримечательности и природные зоны отдыха. Однако для выхода на новый уровень необходимо модернизировать подходы к продвижению и инфраструктуре, подчеркивают эксперты.
Ранее писали, что Сибирь и Заполярье создают туристические маршруты. Кроме того, наша страна оказалась в списке лидеров по числу туристов в Монголии.