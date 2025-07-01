Более 90 муниципалитетов Кабардино-Балкарии введут турналог

В Кабардино-Балкарии туристический налог планируют ввести более 90 муниципалитетов республики. Первым о введении турналога объявил Нальчик.

Как сообщил на заседании республиканского парламента председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков, на сегодняшний день нормативно-правовые акты о введении на своей территории туристического налога приняли уже 92 муниципалитета. Они также примут решение о сроках его введения, передает ТАСС.

Первым муниципалитетом Кабардино-Балкарии, в котором ввели турналог, стала столица республики Нальчик, где он начал действовать с 1 января. Вырученные средства направят на благоустройство парковых зон и создание новых общественных пространств.

Минимальная сумма налога в этом году составляет 100 рублей с человека или 1% от налоговой базы. Взнос включается в стоимость номеров. От уплаты налога освобождены жители КБР, Белгородской, Курской, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также ряд льготных категорий граждан и находящиеся на лечении по ОМС.

О турналоге

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям вводить с 2025 года туристический налог, который заменит курортный сбор. Плательщиками налога выступают предприниматели или физические лица, предоставляющие средства размещения для туристов. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц. В 2025 году максимальная ставка установлена на уровне 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Затем ставка будет расти на 1% в год, пока не достигнет 5% в 2029 году. При этом налог не коснется некоторых льготных категорий граждан, в том числе участников СВО.