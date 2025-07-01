Пляжи Анапы остаются закрытыми. Роспотребнадзор вновь зафиксировал превышение допустимых уровней загрязняющих веществ.

«На закрытых для купания пляжах сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», – сообщает Роспотребнадзор.

В то же время вне закрытых участков Анапы замеры воздуха и питьевой воды подтверждают их соответствие санитарным нормам.

На побережье Краснодарского края ежедневно контролируют состояние воздуха, пляжей, морской и питьевой воды, и за пределами закрытых зон все показатели укладываются в установленные нормативы.

Накануне «ФедералПресс» писал, что пляжи в Сочи закрыты.