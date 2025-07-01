Роспотребнадзор сделал новое заявление по пляжам Анапы
Пляжи Анапы остаются закрытыми. Роспотребнадзор вновь зафиксировал превышение допустимых уровней загрязняющих веществ.
«На закрытых для купания пляжах сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», – сообщает Роспотребнадзор.
В то же время вне закрытых участков Анапы замеры воздуха и питьевой воды подтверждают их соответствие санитарным нормам.
На побережье Краснодарского края ежедневно контролируют состояние воздуха, пляжей, морской и питьевой воды, и за пределами закрытых зон все показатели укладываются в установленные нормативы.
Накануне «ФедералПресс» писал, что пляжи в Сочи закрыты.