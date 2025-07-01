Назван лучший город России для курортных романов

Сочи назвали лучшим городом России для курортных романов. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики приложения для знакомств «Мамба» и сервиса по поиску и покупке билетов «Авиасейлс».

Данные опроса среди путешественников показали, что Сочи лидирует среди туристических городов по количеству курортных романов: доля новых регистраций в дейтинговом приложении летом здесь увеличивается на 150 процентов по сравнению с зимой, а 8 процентов респондентов сообщили, что именно на этом курорте заводили роман во время отпуска. В топ также попали Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Дубай: количество пользователей на сайте знакомств в этих городах летом вырастает на 25 процентов.

Среди стран для романтических знакомств на первом месте оказалась Россия — за нее проголосовали 14 процентов опрошенных. На втором месте предпочтений Турция — 13 процентов, тройку лидеров замкнули Египет и Таиланд — 4 процента, а в Италии знакомятся для отношений лишь 1 процент туристов.

Уточняется, что у большинства путешественников романы заканчивались вскоре после возвращения домой: прерывали отношения сразу 29 процентов опрошенных, 28 процентов заканчивали роман через некоторое время, 16 процентов продолжили общение в виде дружбы. Однако 23 процента респондентов сообщили, что их курортные отношения перешли в нечто большее, а у 8 процентов романы, начатые во время отпуска, закончились браком.

Ранее россиянка, отдыхающая в Сочи, пожаловалась на отношение местных жителей к туристам. Во время фотосессии жительница курортного города пожелала ей заразиться кишечной палочкой.