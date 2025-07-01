На пляжах Сочи запретили купаться из-за шторма

На пляжах Сочи временно ограничили возможность купания из-за ухудшения погоды, сообщает 1 июля пресс-служба администрации города.

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На пляжах подняли красные флаги. В некоторых районах высота волны достигает двух метров.

В течении дня непогода может отступить, считают в администрации. Пока же городские власти из соображений безопасности советуют жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности.

Как сообщал «ГлагоL», ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение о возможности формирования смерчей над морем.