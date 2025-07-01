«Аэрофлот» запустил единое бронирование для многодетных семей

Группа "Аэрофлот" запустила единое бронирование для многодетных семей с пятью и более детьми с 1 июля.

Услугой можно воспользоваться на внутренних и международных направлениях одноименной флагманской авиакомпании группы "Аэрофлот" и регионального перевозчика "России".

При покупке билетов для детей до 12 лет действуют скидки в размере 50% на рейсы по РФ и до 15% на перелеты за рубеж. Для взрослых будет предложен специальный тариф. Семьи также смогут воспользоваться комбинированием тарифов с багажом и без багажа, совместным размещением на борту, а также гибкими условиями изменений уже оформленной перевозки и другими удобными сервисами. При этом в рамках новой услуги нельзя будет оформить билеты по программам "плоских" - не меняющихся в течение года - и субсидируемых государства тарифам.

Оформить перелет в едином бронировании можно будет, направив заявку в разделе "Спецпредложения" на сайте авиакомпании, и в офисах собственных продаж "Аэрофлота".