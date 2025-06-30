Холодная погода отвадила туристов с пляжей Балтики

Из-за холодного лета пляжные кафе и рестораны в Калининградской области терпят убытки. Для некоторых ребром встал вопрос, как работать дальше – туристы у моря отдыхают далеко не в том количестве, как того хотелось бы владельцам заведений общепита.

«Клиентов немного, особенно если сравнивать с тем, что было год назад, – рассказал владелец кафе в Светлогорске. – Но это понятно, на пляже народа мало – море холодное, никто не купается. В основном ходят по городу, там и останавливаются пообедать или поужинать».

Похожую картину наблюдают в пляжном кафе «Кактус» в Янтарном:

«В прошлом году май был очень теплым, июнь вообще жарким, сейчас другая ситуация – туристы, конечно, есть, но в море особенно не идут. Вода +14 градусов, это для очень закаленных. И посетителей у нас меньше. Хотя на этой неделе впереди 3 жарких дня, вот на эти даты столики почти все забронированы».

В Зеленоградске, в отличие от Янтарного, туристы купаются, но, как пояснили в ресторане «Гнездо», это туристы не обычные:

«Вода очень холодная, но в море все равно идут – моржи, я думаю, или северяне. Вообще же, спад налицо, но это неудивительно. Год назад в это время у нас было +30 °С, сейчас в лучшем случае +20 °С.

При этом туристов в Калининградской области в июне достаточно много. Учитывая, что погода не жаркая, вместо морского отдыха выбирают речные прогулки по Калининграду, а также экскурсионные маршруты в глубинку.

«Не сказала бы, что туристов меньше, чем год назад. Постоянно подходят, интересуются. Покупают экскурсии на Куршскую косу, в Янтарный, больше стали заказывать восток области – Черняховск, Советск, Железнодорожный. То есть интересует не только море», – рассказали корреспонденту TourDom.ru в одной из точек по продаже экскурсий в центре Калининграда.

Ранее мы написали, что в Сочи после мощных ливней ввели временные ограничения на купание. Больше всего от непогоды пострадал Адлерский район, где за час выпало 55 мм осадков, прошел град, а скорость ветра достигала 20 м/с.