«Сидней показался мне деревней». Австралийка рассказала о поездке в Россию

Коренная жительница Австралии по имени Наташа на своем YouTube-канале поделилась впечатлениями от поездки в Россию в 2023 году. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней показался ей провинциальным городком.

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"Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Речь не только о расстояниях — здания здесь просто колоссальные", — рассказала австралийка.

Особое впечатление на нее произвела русская зима, которая стала самой яркой частью путешествия.

Наташа отметила, что изучение русского языка вдохновило ее на переезд в Москву. По ее словам, эта поездка кардинально изменила ее восприятие мира и стала одним из самых запоминающихся путешествий.

Видеоблогерша подчеркнула, что обычно называет каждую свою поездку "лучшей", но российское путешествие заняло особое место в ее жизни. После возвращения в Австралию она впервые испытала необычную для себя "послеотпускную хандру".

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