Сколько туристов посетили курорт «Архыз» за два дня высокогорного забега

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за два дня проведения высокогорного забега Arkhyz Wild Trail посетили свыше 8,5 тысяч туристов. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

«В дни проведения одного из масштабных летних спортивных мероприятий 27−29 июня „Архыз“ посетили свыше 8,5 тыс. туристов, рост к прошлогоднему аналогичному показателю составил 19%», — сообщили в пресс-службе курорта, цитату приводит ТАСС.

В полтора раза в этом году увеличилось и количество участников самого забега.

«Забег Arkhyz Wild Trail среди горных вершин и озер в этом году объединил более 4 тыс. участников из разных регионов России, из них 56% — мужчины. Число участников гонки выросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза», — отмечают в администрации курорта.

Высокогорный забег Arkhyz Wild Trail в горах Карачаево-Черкесии состоялся в эти выходные. Участники преодолевали дистанции от 13 до 115 км, в том числе по нетуристическим маршрутам. На основной дистанции возраст самого старшего бегуна — 76 лет, самого младшего — 18 лет. По итогам забегов определены 16 победителей.

Организаторами забега выступают УК «Архыз» и Т-Банк Arkhyz Wild Trail.