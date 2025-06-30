Почему туристы едут в Дагестан, а не в Сочи

Россияне все чаще выбирают Дербент, так как вспомнили, что у нас есть не только Черное море, но и Каспийское, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Сегодня съездить в Дагестан можно на 30% дешевле, чем в Сочи, четырехзвездочный отель обойдется в 6,5 тысячи рублей, а авиаперелет будет стоить порядка 15-20 тысяч рублей. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Дагестан в этом году особенно востребован у россиян, оценивших возможность сочетать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой, сообщили ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры отмечают увеличение продаж с проживанием на побережье Каспийского моря. Мкртчян отметил, что туристов привлекает разнообразная туристическая программа Дагестана.

«Четыре года назад Дагестан рос на 40%. В прошлом году вырос на 20%, а в этом году - на 15%. Причина простая - Дагестан раньше рос с низкой базы. Тогда это было потому, что люди массово вдруг увидели, что у нас кроме Черного моря есть еще и Каспийское, и что там неплохой сервис, мега-качественное питание, и естественно, экскурсионка потрясающая. Такого нет ни в Анапе, ни в Сочи, ни в Геленджике. Тем более сейчас очень много комбинированных туров: Осетия-Дагестан, Чечня-Дагестан, Ингушетия-Дагестан. Так что интерес к региону подтверждаю. Часть людей как раз вместо Анапы поехали в Дагестан. Но сейчас там элементарно уже негде жить - отели переполнены. В Южном Дагестане, где Дербент, сейчас хорошая погода, сейчас уже +27...+28, солнце. Люди это знают и едут», - сказал собеседник НСН.

По словам Мкртчяна, поездка в Дагестан в этом году обойдется на 30% дешевле, чем в Сочи.

«Тот отель, который в Сочи стоит, скажем, 10 тысяч рублей в сутки с двухразовым питанием, в Дербенте будет стоить 6,5 тысячи рублей. Цены на туры в Дагестан на 30% дешевле, чем поездка в Сочи. Это четыре звезды, а если три звезды, то можно уже за 50 тысяч на двоих взять экскурсионной маршрут без дороги. Авиаперелет стоит где-то порядка 15-20 тысяч рублей на человека туда-обратно из Москвы», - уточнил он.

Ранее Мкртчян заявил НСН, что турпоток в Абхазию в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, и даже скандальное высказывание экс-сотрудницы Минтуризма республики о российский туристах «за 300 рублей» не отпугнуло россиян.