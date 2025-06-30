Российские аэропорты стали массово планировать установку фонтанчиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустила серию внеплановых проверок в аэропортах различных регионов России. Основной фокус – анализ цен на питьевую воду и продукты питания в стерильных зонах терминалов.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что аэропорты обязаны предоставлять пассажирам воду. Ведомство получило множество жалоб на завышенные цены в торговых точках, занимающих доминирующее положение в стерильных зонах. В связи с этим антимонопольные управления в 28 регионах начали мониторинг стоимости товаров и услуг.

Под пристальным вниманием оказались аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Иркутска, Уфы, Екатеринбурга и Мурманска. В частности, в Татарстане специалисты изучат, соответствуют ли цены на воду и еду рыночным показателям.

«Особый акцент на стоимость питьевой воды в зонах транспортной безопасности. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства последуют меры реагирования», – сообщили в пресс-службе УФАС по Татарстану.

Иркутское управление ФАС предложило установить бесплатные питьевые фонтанчики в стерильных зонах. Аналогичные инициативы могут распространиться и на другие регионы. В Свердловской области проверяют цены в аэропорту Кольцово, а в Башкирии – в уфимском авиаузле.

«Если магазины нарушают закон, ФАС примет жесткие меры», – подчеркнули в ведомстве.

По итогам проверок ФАС может обязать аэропорты снизить цены или ввести бесплатный доступ к воде. Пассажиры, столкнувшиеся с завышенными расценками, могут направлять жалобы в антимонопольную службу.

Отметим, некоторые аэропорты еще до окончания инспекций уже начали объявлять о своем желании установить питьевые фонтанчики, чтобы не ухудшать отношения с ФАС. Такой пример уже показал Внуково, но перед этим пришлось полгода терпеть пристальное внимание антимонопольщиков.