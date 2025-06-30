Тюмень и Мончегорск объединят усилия для развития туризма

Предприниматели и инвесторы Тюменской и Мурманской областей обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма на роуд-шоу «Инвестиционные проекты Мончегорска» в Тюмени. Главными темами стали создание межрегиональных маршрутов и обмен опытом в развитии инфраструктуры.

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Ключевые моменты встречи предпринимателей и инвесторов Тюменской и Мурманской областей. Прошло знакомство с потенциалом регионов. Делегация из Мончегорска изучила: туристические проекты Тюмени и Тобольска, опыт развития городской среды. Кроме того, планируются ответные визиты тюменских туроператоров.

Перспективные направления сотрудничества: совместные турпродукты: просветительские программы (история Сибири и Севера), активный туризм (экспедиции, этнографические туры). Кроме того, инвестиционные проекты: развитие «Порта на Имандре» (Мончегорск), обмен технологиями гостеприимства.

Стоит также отметить, что турпоток в Мурманскую область за 5 лет вырос в 14 раз. Тюменская область готова делиться опытом создания исторических кластеров, сезонных туристических продуктов, сообщает «Тюменская линия».

Ранее писали про главные тренды этого года. Помимо того, свыше десяти объектов турпоказа из Краснодарского края оказались лучшими в нашей стране.