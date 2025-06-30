Что такое «сонные» путешествия и какие новые тренды появились в туризме

В 2025 году российские путешественники все чаще отказываются от традиционных маршрутов в пользу специализированных программ: ретритов, йога-туров и «сонного» туризма. Об этом сообщил Дмитрий Анфиногенов, исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

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Лето 2025 года станет переломным для российского туризма: 70% путешественников выбирают персонализированные туры, а нишевые форматы вроде «сонного» туризма выходят в мейнстрим. Какие направления определяют новый облик индустрии — в материале на основе данных Ассоциации операторов индустрии развлечений.

6 ключевых трендов сезона. Персональные путешествия (70% спроса), AI-планирование: алгоритмы создают маршруты на основе Big Data, этнотуры: погружение в культуру малых народов (+120% за год), ретриты: спрос на цифровой детокс вырос в 3 раза.

Событийный бум. «Красная Поляна»: 200+ мероприятий ежемесячно. Фестивали-коллаборации (спорт + гастрономия + искусство). Рост турпотока на мероприятиях: +45%.

Комбинированные активности (26% рынка). ТОП-направления: Алтай (джиппинг + рафтинг), Камчатка (вертолетные экскурсии + трекинг), Карелия (каякинг + велопоходы).

Bleisure-революция: 37% деловых поездок включают отдых. Популярные локации: Москва (коворкинг-отели), Сочи (бизнес-ретриты), Владивосток (конференции + морские туры).

Slow travel. Средняя продолжительность: 14-21 день. Хиты сезона: йога-туры на Алтае, экофермы в Тюменской области, медитационные программы в Карелии.

Сонный туризм. Новые курорты с сомнологами. Программы коррекции биоритмов. Господдержка в рамках нацпроекта. Экономика новых трендов. Средний чек авторских туров: +46,5%. Длительность поездок: +40%. Окупаемость инфраструктурных проектов: 2-3 года, сообщает sport24.ru.

«2025 год станет точкой перехода от массового туризма к кастомизированному опыту», — Дмитрий Анфиногенов, АИРИС.

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