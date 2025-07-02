Проще, чем кажется: как отдохнуть летом в московских парках

В столице работает более 100 площадок для летнего отдыха у воды, где можно арендовать лодку или катамаран, заняться спортом. Генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова рассказала «Вечерней Москве», какие возможности предлагают жителям и гостям столицы городские парки.

© Вечерняя Москва

В рамках нового сезона проекта «Лето в Москве» ожидается рекордное количество мероприятий. Более 10 тысяч событий состоится больше чем в 50 парках. Крупнейшие фестивали, мастер-классы, кинопоказы, спортивные активности ждут больше 50 миллионов посетителей. В парковую программу включены как крупные фестивальные мероприятия, так и локальные активности.

Насыщенная событийная программа в парках — это масштабная городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы.

Парки Москвы превращаются в точки притяжения для спорта, культуры, семейного досуга и единения с природой. В летний сезон особенно привлекателен отдых на воде. Для любителей активного времяпрепровождения Москва предлагает широкий спектр водных развлечений. С первых дней июня для посещения доступны как открытые бассейны, так и живописные пруды, предлагая не только возможность освежиться, но и разнообразить досуг, воспользовавшись услугами проката лодок и катамаранов, а также занявшись различными водными видами спорта, такими как сапсерфинг.

Все лето в парках Москвы посетителям доступны 14 зон отдыха с бассейнами под открытым небом. Бассейны оборудованы и адаптированы как для индивидуального, так и для семейного отдыха с детьми. Наблюдать парковые пейзажи можно и с водной глади. Посетителям доступен сервис бронирования лодок, катамаранов и сапбордов, что делает досуг особенно увлекательным.

Гармония и баланс

Сапборды — популярный вид активного отдыха, сочетающий в себе элементы серфинга и йоги. Устояв на доске, можно не только любоваться окрестностями, но и заниматься фитнесом на свежем воздухе. Где: Строгинская пойма, Серебряный Бор, Пироговское водохранилище. Цена: от 800 руб./час.

Для ценителей скорости и брызг

Гидроцикл, или водный мотоцикл, — это персональное водное транспортное средство для любителей скорости и адреналина. Представьте себе мотоцикл, но не для дорог, а для воды! Он приводится в движение мощным двигателем, позволяя молниеносно скользить по водной поверхности, совершать резкие повороты и ловить волны. Это отличный способ почувствовать себя покорителем водной стихии и получить массу ярких эмоций. Где: Истринское водохранилище, Клязьминское водохранилище, Измайловский пруд (уточнять возможность). Цена: от 3000 руб./час.

Роскошь напрокат

Для тех, кто хочет почувствовать себя капитаном и провести время на воде в более уединенной обстановке, можно арендовать яхту или катер. Где: Клязьминское водохранилище, Пироговское водохранилище, Строгинская пойма и другие водоемы Подмосковья. Цена: от 3000 руб./ час (зависит от типа судна).

Речные прогулки

Отличный способ увидеть Москву с необычного ракурса, насладиться видами на набережные и достопримечательности — прокатиться на теплоходе. Предлагаются различные маршруты, включая экскурсионные и развлекательные. Где: Москва-река (причалы в центре города, на Воробьевых горах, в Парке Горького). Цена: от 200 руб. (зависит от маршрута и класса теплохода).

Педали крутим

Катамаран — это отличный вариант летнего досуга для тех, кто предпочитает спокойный и размеренный отдых на воде в компании друзей или семьи. Где: Парк Горького, ВДНХ, Царицыно, Измайловский парк. Цена: от 700 руб./час.

Для экстрима

Вейкбординг — это комбинация водных лыж, сноуборда и серфинга. В Москве есть несколько вейк-парков с профессиональным оборудованием. Где: вейк-парк Moscow Wake Park (Строгино), вейк-клуб «Малибу» (Химки), Вейк-парк ВДНХ. Цена: от 2000 руб.

Романтика

Весельные лодки — простой способ насладиться прогулкой по водной глади. Возьмите лодку и отправляйтесь в романтическое путешествие. Где: Парк Горького, ВДНХ, Царицыно, Кузьминки, Серебряный Бор. Цена: от 500 руб./час.

А КАК РАНЬШЕ?

В XIX веке московские дачники, отдыхая за городом (современные районы Москвы), устраивали пикники, куда брали с собой фарфоровые сервизы, самовары и спиртовки для приготовления еды. Купались отдельно мужчины и женщины, используя специальные купальни или уединенные места на реках. Для плавания использовали «водяные крылья» — прототип современных надувных кругов. Водяные крылья выдерживали до 140 кг и в сложенном виде были размером с носовой платок (конец XIX века). В то же время загар считался признаком низкого класса, поэтому использовали кремы от солнца и отбеливатели. Женщины прятались под зонтиками-парасолями, а пляжная одежда на дачах была неприемлема, даже в халате выходить считалось неприличным.