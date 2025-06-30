Кого туристам стоит опасаться на курортах России

В этом году из-за жары в Приморском крае раньше времени появились акулы-людоеды Мако, которые выпрыгивают из воды. Об этом сообщает kp.ru.

Однако эксперты утверждают, что для человека такие нападения не характерны. Также в материале говорится, что в Баренцевом море у Териберки можно встретить арктическую цианею (львиную гриву). Ее щупальца могут обжечь, но для человека она не смертельна. Важно не трогать выброшенных на берег медуз.

На Черном и Азовском морях активны медузы корнерот и крестовик. Их яд может вызвать ожоги и аллергию. При контакте с корнеротом специалисты рекомендуют промыть место ожога холодной водой и обратиться за медицинской помощью.

Также отмечается, что у берегов Крыма и Краснодарского края можно встретить скатов-хвостоколов. Их яд не смертелен, но раны от шипа могут быть болезненными. Кроме того, в степных районах юга России активны каракурты. Их укус смертельно опасен: сначала появляется жгучая боль, слабость, боли в груди. Первая помощь – холод на место укуса и немедленная поездка к врачу.

Издание подчеркивает, что в Поволжье можно встретить гадюк, которые нападают только в случае опасности. Их укус болезнен и может вызвать тяжелую реакцию, особенно у детей и аллергиков. В стоячих водоемах также можно заразиться церкариями – личинками гельминтов, вызывающими зуд и высыпания на коже.

По словам доктора биологических наук Владимира Долганова, в среднем на Земле происходит около 100 нападений акул на человека в год, из них 10 летальны. В Приморье от клещей погибает до 50 человек в год. Туристам следует носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами, отметил собеседник.