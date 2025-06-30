На консервном заводе в Дагестане откроют хостел для агротуристов

На Кикунинском консервном заводе в Дагестане в рамках развития агротуризма планируют открыть хостел.

Хостел, в номерах которого смогут разместиться 60 человек, планируется открыть на территории завода, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Дагестана со ссылкой на гендиректора предприятия Магомеда Будунова. Сроки открытия хостела не уточняются.

В министерстве также отметили, что после возобновления работы завод совершенствует технологии и расширяет производство. На днях на предприятии открылась новая консервная линия. Кроме того, продукцию завода регулярно направляют в составе гуманитарных грузов в зону СВО.

Кикунинский консервный завод расположен в Гергебильском районе Дагестана, его мощности позволяют производить до 2,5 миллиона банок фруктовых консервов в месяц. Несколько лет предприятие находилось в стадии банкротства. В 2022 году власти региона выработали комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия. В июне 2023 года консервный завод возобновил работу. На сегодняшний день, по данным властей, он перерабатывает более 1,2 тысячи тонн фруктов в год, производит 500 тысяч литров соков и обеспечивает работой до 80 человек.