Топ-10 регионов с самым большим снижением цен на жилье для туристов

Два северокавказских региона — Дагестан и Северная Осетия — попали в топ-10 российских субъектов, где в июле фиксируется наибольшее снижение средней цены на посуточную аренду жилья.

Данные по поиску и бронированиям апартаментов во второй месяц лета 2024 и 2025 годов сравнил сервис «Яндекс Путешествия». Первые три места по снижению цен на краткосрочную аренду жилья в июле занимают Пензенская, Новгородская и Тульская области. На четвертом месте — Республика Дагестан, на седьмом — Северная Осетия, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

При этом в Пензенской области снижение средней стоимости ночи в июле составило 34,5% — в июле этого года цена за сутки аренды жилья здесь обойдется в 2 700 рублей. В Новгородской области июльские цены упали на 29,6%, в Тульской — на 21,3% (6 360 и 4 400 рублей соответственно). В Дагестане жилье посуточно подешевело на 17,2% (средняя стоимость одной ночи — 4 880 рублей, средняя продолжительность аренды — 5 ночей). В Северной Осетии снижение составляет 8% (в среднем стоимость одних суток — 6 050 рублей, продолжительность — 2 ночи).

Также в топ-10 регионов вошли Самарская, Тюменская, Псковская, Волгоградская и Воронежская области.

«В июле наиболее заметное снижение цен на туристическое жилье зафиксировано в так называемых тихих регионах, где туристический фокус смещен на малые города, загородные маршруты и неспешный ритм путешествий. Эти направления становятся все популярнее на фоне усталости туристов от массовых курортов: высоких цен, перегруженной инфраструктуры и однотипных сценариев отдыха», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дагестан вошел в число регионов, показывающих наибольший рост по бронированиям для семейных путешествий этого летнего сезона.