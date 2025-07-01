Экстрим вместо шезлонга: куда едут туристы в поисках опасных приключений

Пока одни предпочитают пляжи и комфорт, другие стремятся туда, где опасность — часть приключения. Экстрим-туризм больше не экзотика: число тех, кто готов ради острых ощущений покинуть зону комфорта, растёт. Адреналин вместо all-inclusive: маршруты, которые пугают и притягивают - об этом подробнее на сайте Туристас.

Такие путешествия — это Эверест с его смертельно опасными подъемами, где в 2023 году погибло 12 альпинистов, и Чернобыль, притягивающий туристов мрачной тишиной и атмосферой постапокалипсиса. Камчатка предлагает дикое единение с природой без связи, но с риском встретиться с медведем или оказаться рядом с вулканом.

Амазонка испытывает выносливость: болезни, хищники и жара — постоянные спутники. Боливийская «дорога смерти» давно стала местом паломничества для любителей велоэкстрима. А Долина Смерти в США манит не только жарой, но и пейзажами, где легко забыть о базовых мерах предосторожности. В Белизе дайверов привлекает Большая Голубая Дыра — завораживающее, но рискованное место для погружений.

Эти маршруты выбирают те, кто ищет настоящие эмоции и готов поменять шезлонг на борьбу с природной стихией. Карта мира для таких туристов — это карта испытаний, где главное не комфорт, а выживание и подлинное чувство жизни.