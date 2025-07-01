Жительница Пензы создала новый путеводитель по российским городам

Жительница Пензы Роза Анохина создала путевой дневник, позволяющий в игровой форме познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Один из маршрутов посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Такие путеводители уже разработаны для желающих посетить Пятигорск и Пензу - родной город автора проекта.

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"Идея родилась из личного опыта путешествий и наблюдений. Я видела, как семьи, исследуя новые города, часто сталкиваются с тем, что дети быстро теряют интерес к прогулкам по достопримечательностям. Обычные путеводители информативны, но не вовлекают в процесс открытия. Мне захотелось создать нечто большее - не просто гид, а личный инструмент для сотворчества и совместного исследования", - рассказывает автор проекта.

Дневник - это интерактивный спутник в путешествии для всей семьи. Он превращает поездку в увлекательный квест, помогая узнавать истории места. Вместе с детьми взрослые разгадывают кроссворды о городе, отвечают на познавательные вопросы, выполняют творческие задания, отмечают маршрут. Кроме того, внутри него - QR-коды, пройдя по которым можно узнать всю информацию о городских достопримечательностях.

Заполненное издание станет бесценной книгой воспоминаний: детские рисунки, смешные записи, вклеенные фотографии и билеты, общие впечатления. Листая его через годы, семья заново переживет радость открытий. В планах - создание подобных интерактивных путеводителей по всей стране.