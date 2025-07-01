Тульская область получила федеральную поддержку для развития туризма

Тульская область выиграла федеральное финансирование на реализацию восьми проектов по созданию модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Основные средства — 295,5 млн рублей — поступят в 2027 году, а первые объекты появятся уже в 2025-м.

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Тульская область получит около 390 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Средства будут направлены на реализацию восьми проектов по созданию модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Планы по реализации. 2025 год: старт двух проектов на трассе М-4 «Дон», 2026 год: ввод четырех новых объектов, 2027 год: завершение оставшихся проектов. Стратегическая цель: удвоение числа туристов к 2030 году.

Особенности модульных отелей: современный дизайн в формате комфортабельных коттеджей, полная комплектация необходимым оборудованием, быстрое развертывание инфраструктуры, пишет «Российская газета».

Ранее писали, что наша страна оказалась в списке лидеров по числу туристов в Монголии. Кроме того, россияне, которые отдыхают в Турции, не заканчивают отпуск из-за пожаров.