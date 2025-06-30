В Смоленской области проложили маршруты для патриотического туризма

Новые программы поездок по местам воинской славы для школьников, организованных групп и автопутешественников разработали в регионе в год 80-летия Победы. Недавно Смоленск на федеральном уровне отметили как лучший город России для патриотического туризма. И это направление планируют активно развивать.

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Смоленская область делает все, чтобы память о подвиге предков оставалась живой. Новые маршруты, образовательные проекты и современная инфраструктура помогают передать историю Великой Победы будущим поколениям, делая ее не просто страницей учебника, а частью личного опыта каждого, кто посетит этот героический край.

Пять маршрутов Смоленской области, связанных с военной историей, получили высокую оценку Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минэкономразвития России.

Смоленщина веками стояла на защите западных рубежей страны. Здесь сохранились объекты, напоминающие о героической обороне от поляков, французов, немцев и их союзников. "Благодарная Россия героям 1812 года", "Вдоль линии фронта", "Война - жесточе нету слова", "Город русской славы" и "Отдав за Родину сердца…" - эти патриотические маршруты доступны как для самостоятельно го прохождения, так и для поездок через туроператоров.

Кроме того, благодаря гранту "Движения первых" в регионе разрабатывают уникальный пешеходный маршрут "Дорогой детей войны". Он пройдет большей частью по территории национального парка "Смоленское Поозерье" и познакомит гостей с историей легендарной партизанской операции 1942 года, когда из оккупированных районов области вывели несколько тысяч детей. В рамках проекта планируют исследовать и обозначить тропы, обустроить стоянки и установить информационные стенды, а также провести полевые экспедиции и конкурс краеведов. Он завершится к ноябрю 2025 года.

Прикоснуться к героическому прошлому страны через поездки по Смоленской области помогают 16 туроператоров. У них есть военно-патриотические программы на любой вкус, в том числе трансграничные маршруты, объединяющие Россию и Беларусь: "Поезд памяти" (Смоленск - Витебск - Брест - Смоленск) и "На перекрестках военной истории" (Смоленск - Витебск) от белорусской компании "ИЛВА". "ТЭЦ На 7 Холмах", "АП Турпоездка" организуют многодневные туры по местам, где в годы Великой Отечественной шли кровопролитные бои, включая Соловьеву переправу, Ельню и Вязьму. Туристам предлагают не только стандартные, но и костюмированные экскурсии, интерактивные форматы.

В числе самых популярных для автопутешествий маршрутов по региону - автомаршрут "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?", разработанный Центром развития туризма Смоленской области. Он проходит через Вязьму, Смоленск, "Смоленское Поозерье" и Рудню - малую родину знаменосца Победы Михаила Егорова.

В регионе уделяют большое внимание развитию туристской инфраструктуры. Так, в национальном парке обустраивают новые экскурсионные тропы, посвященные партизанскому движению: можно пройти по следам отряда "Батя", увидеть восстановленные землянки и базы. В поселке Пржевальское работает музей партизанской славы, где хранятся уникальные экспонаты военных лет. А в Вязьме вы можете посетить необычный "Музей неизвестного солдата", созданный на основе материалов, поднятых поисковыми отрядами Центра "Долг".

Рядом с достопримечательностями Смоленской области есть достаточно отелей и кафе, где можно не только с комфортом отдохнуть, но и попробовать блюда локальной кухни - например, "дранбургеры" в Вязьме или торт "Сапшо" в Пржевальском.

Узнать больше о путешествиях по Смоленской области и взять бесплатные туристские карты можно в туристско-информационных центрах региона в Смоленске и на Белорусском вокзале в Москве.