Чем интересен Воронеж для семей с детьми

"По дороге на юг не забудь заехать в Воронеж", - с этой фразы начиналась презентация Карины Мещеровой, которая защищала столицу Черноземья в номинации "Город семейного туризма и отдыха" в рамках премии "Туристические города".

67 городов из 41 региона страны, а также представители Республики Беларусь приехали в Воронеж, чтобы презентовать свои успешные проекты и практики в сфере туризма за минувший год.

Более 200 специалистов туристической отрасли в течение трех дней знакомились с нашим городом и с высоты 18-го этажа отеля Marriott, и гуляя по обновленной Петровской набережной, и дегустируя местную окрошку на белом квасе в уютных кафе. "Гостеприимный, чистый, зеленый, молодежный, но с исторической выправкой", - отмечали гости из Томска, Сахалина и Марий Эл.

По итогам премии "Туристические города" Воронеж взял Гран-при сразу в трех номинациях: "Город детского туризма", "Город семейного туризма и отдыха" и "Город гастрономического туризма". А также стал лауреатом первой степени в номинациях "Город общественных туристических пространств" и "Город музейного туризма".

- Уложить в семиминутную презентацию весь семейный туристический потенциал Воронежа было непросто, но, кажется, у нас все получилось. Гости узнали, что на Воронежской земле прорастают, укореняются, цветут и дают плоды не только зерновые, овощные и плодовые культуры, но и семейные ценности, - с восторгом поделилась обладатель Гран-при в номинации "Город семейного туризма и отдыха" Карина Мещерова.

Как верно заметил на церемонии награждения основатель Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, "важно не просто раздать награды, а дать возможность людям из разных городов познакомиться друг с другом, наладить партнерское взаимодействие между городами".

И подписанные в рамках форума соглашения о сотрудничестве между администрацией Воронежа и городами Саки (Крым) и Бердянск (Запорожская область) - тому прямое подтверждение. Для гостей города Туристско-информационный центр Воронежа организовал экскурсионную программу с презентацией туристических возможностей столицы Черноземья.

"Воронеж влюбил в себя всех участников и экспертов всероссийских премий. Воронеж, ты забрал кусочек и моего сердца!" - восторженно написала на своей странице в соцсети член жюри туристической премии Елена Ищенко из Ростова.

- По сей день мы слышим и читаем от участников форума восторженные отзывы о проспекте Революции, воронежском "море", парке "Дельфин", площади Победы, о наших кафе и ресторанах. Все это дает возможность поверить в то, что мы имеем право быть достойно представлены на туристической карте страны, - заключила руководитель ТИЦ Воронежа Екатерина Шрамко.

Справка

Более 600 тысяч туристов посетили Воронеж в 2024 году. Большая часть из них - гости из соседних регионов: 25 % составили жители Москвы и Московской области. Семьи с детьми - около 100 тысяч человек. Почти 90 % туристов приехали на своем автомобиле.

Сергей Петрин, глава городского округа город Воронеж: