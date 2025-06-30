Отдых в санаториях Приморья стал менее популярным

По данным портала «Санатории-России.рф», за первые четыре месяца 2025 года оздоровительные учреждения Приморского края приняли 11,5 тысяч человек – это лучший показатель на Дальнем Востоке, но на 10 % меньше, чем годом ранее.

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«Рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения: в ряде ключевых регионов мы наблюдаем не просто стабилизацию, а заметное снижение потока отдыхающих», – отметил член Правления Национальной курортной ассоциации (НКА) Евгений Терентьев.

По его словам, показатели могут снова вырасти при увеличении номерного фонда в санаториях или предложения доступных программ оздоровления в межсезонье. Санатории и оздоровительные центры Приморского края расположены в курортных зонах на побережье Амурского залива. Учреждения предлагают диетическое питание с разнообразными вариантами меню, а также организуют культурные мероприятия: вечера отдыха, кинопоказы и экскурсионные программы. В лечебной практике используются физиотерапевтические процедуры и массаж с акцентом на лечение заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, а также лечебные грязи и минеральные воды.

Стоимость проживания в санаториях Приморья варьируется в зависимости от учреждения: санаторий «Строитель» (Владивосток) предлагает размещение от 3 700 рублей в сутки, «Белый Лебедь» (о. Русский) – от 3 900 рублей, «Изумрудный» (п. Горные) - от 4 700 рублей, а «Океан» (Владивосток) – от 5 250 рублей за человека.

Среди регионов ДФО Забайкалье оказалось на втором месте по количеству санаторных туристов (6,1 тысяч), но пережило самое значительное снижение спроса (–32,6 %). Показатели Бурятии (5 тысяч) ухудшились на 43 %, в то время как Сахалинская область (также 5 тысяч) отметила 4,4 %-ный рост. Рекордный прирост (+30 %) зафиксирован в Магадане, где отдохнули 4 тысяч человек.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье проверяют готовность турбаз к приему отдыхающих. Только за последние семь месяцев в крае выявлено 163 объекта незаконного строительства в туристической сфере, а порядка 300 находятся в процессе классификации и мониторинга.