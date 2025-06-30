В Татарстане рассказали о туристических планах на Свияжск

Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" в Татарстане планирует увеличение туристического потока на 10% по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС директор музея-заповедника Артем Силкин.

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"Судя по той динамике, которая есть, я думаю, что в пределах 10% будет рост по сравнению с прошлым годом. <...> Сейчас мы не видим падения, видим небольшой прирост", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Свияжск посетили порядка 1,75 млн туристов, в 2023 году - 1,74 млн.

Остров-град Свияжск расположен к западу от Казани в устье реки Свияга. Это первый православный город в Среднем Поволжье - он основан в 1551 году царем Иваном Грозным. В Свияжске находится Успенский мужской монастырь и около десятка православных храмов. Успенский собор и монастырь в 2017 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.