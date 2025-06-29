Бизнесмены Анапы терпят убытки из-за нехватки туристов

В соцсетях публикуют видео из непривычно «опустевшей» Анапы: отдыхающих на курорте относительно немного для высокого летнего сезона. Причина – до сих пор действующий запрет на купание, пляжи еще не до конца очищены от мазута после случившегося зимой разлива нефтепродуктов в море.

Автор одного из видеороликов прогуливается по набережной и обращает внимание на неработающие колесо обозрения и детские аттракционы.

«В аквапарке звучит музыка, но людей по факту нет. Бизнес скучает – в кафешках немного посетителей, даже во “Вкусно – и точка” пусто. У продавцов сувениров на арт-авеню тоже все печально, покупателей совсем мало», – комментирует голос за кадром.

В обсуждении темы в тг-канале «Крыша ТурДома» многие наши подписчики выражают сочувствие анапским предпринимателям и их сотрудникам, переживающим не лучшие времена. Однако некоторые считают, что история с мазутом – хороший «тест» для курорта, из которого неплохо бы сделать вывод, насколько рискованна ставка исключительно на пляжи. Приводят примеры из иностранного опыта:

«В Анхелесе на Филиппинах вовсе нет моря, но туристов там полно и отели загружены. А все потому, что создано множество развлечений, привлекающих гостей», «В Дубае некоторые до пляжей даже не доходят – в городе есть чем заняться благодаря развитой инфраструктуре отдыха».

Некоторые не скрывают сарказма:

«Конечно, несложно строить бизнес на сборе денег за лежаки, поставленные в “правильном” месте на побережье, чтобы людям негде было загорать бесплатно. А вот чтобы зарабатывать “без моря” – это нужно уметь создавать условия».

В комментариях обращают внимание и на проблемы благоустройства курорта, не решив которые сложно говорить о привлечении гостей и без того в непростой ситуации этого сезона:

«Приведите Анапу в порядок. Снесите сараи, которыми застроены все проходы на пляж, сделайте нормальные ливневки, а то ведь как дождь, все улицы в “реках”».

Ранее мы писали, что отели Анапы и Темрюкского района стали официально предупреждать гостей о запрете купания в море и посещения закрытых пляжей. Соответствующие уведомления теперь предлагается подписывать при заселении.