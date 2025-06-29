Когда на море скидки: куда можно отправиться по горящей путевке

На зарубежные туристические направления снизились цены. Горящие туры теперь еще дешевле. «Вечерняя Москва» узнала у председателя комитета Московской торговопромышленной палаты по туризму и гостиничному бизнесу Сергея Абрамова, как отправиться в отпуск с минимальными затратами и какие подводные камни могут быть у таких предложений.

Самый большой плюс горящих туров — это, конечно, их цена. Скидка может достигать половины начальной стоимости путевки.

Но при покупке такого тура надо быть бдительным. Ведь почему-то он не был продан? Чаще всего путевку «выбрасывают», потому что человек отказался от нее в последний момент. Но бывает и такое, что тур не распродали потому, что в нем плохие условия проживания. Будьте внимательны.

А вообще, любимую многими горящую путевку можно поймать практически на любое самое популярное направление отдыха как по России, так и за рубежом. Но сделать это — целое искусство. Чтобы съездить хорошо и бюджетно, постоянно следите за горящими путевками в интернете. Ну и конечно, как правило, такой тур предполагает отъезд в ближайшие 5–7 дней. Поэтому важно не только поймать горящую путевку, но и оперативно собраться и суметь оформить отпуск.

Посмотреть на небоскребы

Дубай славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами и ночными клубами. Перелет из Москвы и пять ночей проживания в четырехзвездочной гостинице по горящей путевке обойдутся в 54 тысячи рублей. Питание в тур не включено. В гостинице есть бассейн. А вот до пляжа придется идти около часа.

Чтобы голову не ломать

На главный курорт России — Сочи — по горящей путевке можно попасть за 30 тысяч. Тур включает в себя перелет из Москвы, пять ночей в гостинице, завтраки.

Здоровье поправить

За 45 тысяч можно отправиться в тур на Северный Кавказ. Путевка в Ессентуки включает в себя перелет из Москвы, пять ночей в трехзвездочном пансионате, трехразовое питание. Ессентуки славятся минеральными источниками. Местные санатории специализируются на лечении болезней желудка, кишечника, печени.

Море под боком

19 тысяч хватит, чтобы по горящей путевке отдохнуть в окрестностях города Туапсе. Тур включает в себя перелет из Москвы и пять ночей в трехзвездочном пансионате на берегу моря.

До пляжа рукой подать

Пять ночей на морском курорте Кемер в Турции по горящей путевке можно провести за 43 тысячи рублей. В тур включены перелет из Москвы, проживание в трехзвездочном отеле и завтрак. На территории гостиницы есть бассейн. А до пляжа от отеля всего десять минут.

В гости к товарищам

Беларусь — популярное направление неморского отдыха у россиян. По горящей путевке за 28 тысяч можно прилететь из Москвы в Минск, а потом улететь обратно, провести пять ночей в трехзвездочной гостинице с включенным завтраком и бассейном. А достопримечательности в Минске можно найти на любой вкус: музеи, парки, рестораны национальной кухни.

Обед по расписанию

Горящая путевка в египетский Шарм-эль-Шейх стоит 38 тысяч рублей. Тур включает в себя перелет из Москвы, семь ночей в четырехзвездочном отеле, «шведский стол» на завтрак, обед и ужин. Дорога до пляжа займет восемь минут. Также в отеле есть бассейн.

Всей семьей

Самой привлекательной страной для отдыха с детьми считается Турция. Это связано со сравнительно недолгим перелетом, с разнообразной анимационной программой для детей, наличием детских клубов, большой территорией отелей, на которой можно погулять. При выборе тура внимательно изучите отзывы о будущем отеле. Если вы берете с собой коляску, уточните про наличие лифта и высоту этажа, на котором находится ваш номер. Позаботьтесь о детском питании: узнайте, есть ли детское меню.

Что дешевле?

Стоит ли приобретать путевку у туроператора или лучше спланировать поездку самим? Для сравнения возьмем одно из самых популярных направлений у российских туристов — турецкий курорт Анталья. Горящая путевка (перелет, девять ночей проживания в трехзвездочном отеле с бассейном, до моря километр, питание не включено) обойдется в 60 тысяч рублей. Если планировать поездку самостоятельно, то авиабилеты Москва — Анталья и обратно в эти же даты обойдутся в 15 тысяч рублей. Проживание в аналогичном отеле — 50 тысяч рублей за девять ночей. Выгода налицо. Только учтите — горящие путевки чаще всего включают в себя туристическую страховку.

Правила поведения:

Кормить птиц

В Венеции борются с тем, чтобы птичий помет не портил вид архитектурных достопримечательностей города.

Носить шпильки

Обувь на каблуках может повредить хрупкие поверхности античных памятников архитектуры. Поэтому в Греции на территории исторических мест ношение шпилек запрещено.

Нарушать этикет

В Японии оставить палочки для еды торчащими вертикально — оскорбление. По традиции так делают, когда подают еду для мертвых.

Брать пищу левой рукой

В Индии нельзя брать еду или столовый прибор левой рукой. Считается, что она предназначена для выполнения гигиенических процедур, поэтому нечистая.

Спать в метро

В дубайском метро не получится вздремнуть. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере $54.

А в какие страны российские туристы могут улететь не оформляя визу — в материале «ВМ».