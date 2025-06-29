Пять мест в России для любителей архитектурной эстетики

В этих городах постройки — не просто фон, а настоящие герои приключения.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Архитектурный туризм — это не столько путешествие по стилям, сколько попытка понять, как люди осмысливали пространство в разные эпохи. Россия в этом смысле уникальна: здесь рядом могут стоять дом с деревянным крыльцом, авангардные «дома-улитки» и бетонный куб советского ДК. Каждая такая локация — это портал в другую реальность, в другой способ думать и строить. Архитектура не просто рассказывает, она приглашает в диалог. И, возможно, это самый захватывающий способ узнать свою чуть лучше. Расскажу о пяти городах, где архитектура становится не фоном, а самостоятельным героем путешествия».

Каргополь: деревянное зодчество Русского Севера

Каргополь – жемчужина Русского Севера, сохранившая планировку XVIII-XIX века и богатство деревянного зодчества. Его узкие улочки – живой музей: древние мостовые, «валушки» крепостной линии и одноэтажные дома с резными наличниками.

Среди гражданских построек особенно выделяется Дом лесопромышленника Вагера – «китайский домик» с башенкой, откуда предприниматель наблюдал лесосплав. Соборная площадь открывает собор Рождества Христова XVI века, церковь Иоанна Предтечи XVIII века и монументальную Введенскую церковь.

В Каргополе история и архитектура органично переплетены: это не музей под открытым небом, а живой и атмосферный город.

Томск: витражи, башенки и сибирский модерн

Томск по праву считается столицей деревянного модерна в России. В центральной части города сохранилось более 180 памятников архитектуры конца XIX – начала XX века, причём многие из них до сих пор жилые.

Самый известный образец — Дом с драконами на улице Красноармейской, где в декоре сочетаются готические мотивы, ар-нуво и элементы фольклора. Не менее выразителен Дом со шпилем на Белинского: витражи, фигурные наличники, башенка со шпилем – всё выполнено в лучших традициях сибирского модерна, отличающегося буйством форм и фактур.

Помимо этого, в Томске есть несколько примечательных зданий в стиле конструктивизма, в том числе корпуса Политехнического университета. Это делает город уникальным – здесь можно буквально пройтись от деревянной резьбы к авангардным конструкциям, гуляя в пределах одного квартала.

Санкт-Петербург: северный модерн на фоне имперской симметрии

Петербург – город, на рубеже XIX-XX веков подаривший миру новый архитектурный подстиль – северный модерн. Вдохновлённый скандинавским неоромантизмом, на берегах Невы он приобрёл особое звучание: строгость форм, тёмные фактуры, гранит, готические мотивы.

Один из самых известных примеров – Дом компании «Зингер» на Невском проспекте: фасад с куполом и стеклянной башней стал настоящей иконой петербургского ар-нуво. Целые районы Петроградской стороны, вокруг Лиговского и Литейного проспекта, хорошо помнят имена архитекторов Лидваля, Апышкова и Бубыря.

Работы этих мастеров объединяют богатство пластики, асимметрия и игра с текстурой материалов. Петербургский модерн – не декоративный, а выразительный, сдержанный, и потому особенно мощный в восприятии.

Екатеринбург: авангард эпохи первых пятилеток

Конструктивистские здания Екатеринбурга – не музейные экспонаты, а часть городского кода. В 1920-1930-х годах город активно застраивался по канонам новой советской архитектуры, и до сих пор многие здания служат своим функциям.

Самые знаковые объекты – Дом-коммуна Уралоблсовета, построенный по проекту Моисея Гинзбурга, с огромными открытыми галереями и внутренними дворами, и «городок Чекистов», вдохновлённый идеями совместного коммунального быта.

Отдельного внимания заслуживают ДК УЗТМ и район Уралмаша, построенный как самостоятельная конструктивистская единица с продуманной инфраструктурой и формами, подчинёнными идее коллективизма.

Волгоград: брутализм как героическая интонация

Волгоград – город, где архитектура служит прямым идеологическим высказыванием. Брутализм здесь стал продолжением темы памяти и монументальности. Одним из главных символов можно назвать здание планетария с массивными бетонными элементами и строгой симметрией.

Ещё более выразительный пример – Дом политпросвещения (ныне филармония), выполненный в характерных брутальных объёмах, с глубокими нишами, мощными колоннами и тяжёлой, «земной» пластикой. В этой архитектуре нет излишнего украшательства – только форма, функция и ощущение силы.

Волгоградский брутализм органично сочетается с ландшафтом города-героя и масштабными мемориальными ансамблями, такими как Мамаев курган, задавая особый архитектурный ритм: строгий, величественный, неразговорчивый – как память о времени героев.