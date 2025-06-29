Названы лучшие места для гастрономического туризма на Кубани

Более десяти объектов туристического показа из Краснодарского края вошли в престижный рейтинг гастрономического туризма «50 Best Tastes of Russia», что свидетельствует о высоком уровне развития туристической индустрии в регионе.

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Их включили в рейтинг гастрономического туризма «50 Best Tastes of Russia». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Объекты туризма оценивались по итогам голосования 500 авторитетных экспертов в области гостеприимства, включая рестораторов, отельеров и предпринимателей.

Среди кубанских объектов, вошедших в рейтинг, особо выделяются:

Абрау-Дюрсо (2 место)

Геленджикский комплекс «Chateau de Talu» (10 место)

Мацестинская чайная фабрика в Сочи (14 место)

Винодельня Chateau Tamagne в Тамани (17 место)

Курорт «Красная Поляна» в Сочи (19 место)

В рейтинг также вошли: «Villa Aristov» в Анапе, «Chateau Pinot» в Новороссийске, винодельни «Поместье Голубицкое» и «Долина Лефкадия», форелеводческий завод «Адлер», клуб «Villa Romanov Wine Club & SPA».

Цель проекта — популяризация лучших российских объектов туризма и компаний, предлагающих уникальные гастрономические впечатления.

Напомним, ранее стало известно, что картошка и морковь с Кубани бьют рекорды экспорта. Тем временем парламентарии России и Беларуси обсудили аспекты межрегионального взаимодействия.