Власти Кузбасса обсудили вопросы развития курорта Шерегеш

Глава правительства Кузбасса провел выездное заседание штаба по развитию Шерегеша
Глава правительства Кемеровской области Андрей Панов провел выездное совещание, посвященное развитию Шерегеша, крупнейшего сибирского горнолыжного курорта, который планируют сделать популярным местом отдыха в любое время года.
На совещании обсуждались вопросы улучшения инфраструктуры курорта, включая транспортную и коммунальную. Было отмечено, что временная технологическая дорога в сектор Д будет готова к концу октября, а полноценную дорогу с твердым покрытием, отвечающуя современным стандартам, построят к 2028 году.
В секторе Е Шерегеша сохраняются трудности со строительством очистных сооружений. Сроки сдачи объекта были перенесены на текущий год из-за предыдущих задержек, но текущие темпы работ все еще неудовлетворительны.
При таком подходе своевременная сдача очистных сооружений под вопросом. Необходимо увеличить количество рабочих и предоставить график завершения работ, сообщил премьер Кузбасса в своем телеграм-канале.
В Шерегеше активно ведется строительство первой очереди микрорайона "Шория-град", завершаются работы по прокладке подъездной дороги и ливневой канализации. Также планируется в ноябре этого года ввести в строй первый блок апарт-комплекса "Шермонт", включающий апартаменты, конференц-залы и спа-зону.
Панов также посетил сектор Е, предлагающий летние развлечения - велосипедные и квадроциклетные прогулки, отдых у бассейнов, туристические маршруты и платную рыбалку, сообщает «Байкал24».
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