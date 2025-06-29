Власти Кузбасса обсудили вопросы развития курорта Шерегеш

Глава правительства Кемеровской области Андрей Панов провел выездное совещание, посвященное развитию Шерегеша, крупнейшего сибирского горнолыжного курорта, который планируют сделать популярным местом отдыха в любое время года.

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На совещании обсуждались вопросы улучшения инфраструктуры курорта, включая транспортную и коммунальную. Было отмечено, что временная технологическая дорога в сектор Д будет готова к концу октября, а полноценную дорогу с твердым покрытием, отвечающуя современным стандартам, построят к 2028 году.

В секторе Е Шерегеша сохраняются трудности со строительством очистных сооружений. Сроки сдачи объекта были перенесены на текущий год из-за предыдущих задержек, но текущие темпы работ все еще неудовлетворительны.

При таком подходе своевременная сдача очистных сооружений под вопросом. Необходимо увеличить количество рабочих и предоставить график завершения работ, сообщил премьер Кузбасса в своем телеграм-канале.

В Шерегеше активно ведется строительство первой очереди микрорайона "Шория-град", завершаются работы по прокладке подъездной дороги и ливневой канализации. Также планируется в ноябре этого года ввести в строй первый блок апарт-комплекса "Шермонт", включающий апартаменты, конференц-залы и спа-зону.

Панов также посетил сектор Е, предлагающий летние развлечения - велосипедные и квадроциклетные прогулки, отдых у бассейнов, туристические маршруты и платную рыбалку, сообщает «Байкал24».

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