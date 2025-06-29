В Анапе начали штрафовать туристов

Туристы игнорируют ранее установленные ограничения на пляжах Анапы. Несмотря на то, что они признаны непригодными для отдыха, россияне продолжают загорать на песке рядом с выброшенным на берег мазутом.

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В результате нарушители нередко получают штраф за отдых в неположенном месте. Согласно официальной статистике, административные штрафы получает 1% отдыхающих.

При этом фактическое наказание несут единицы, так как при проверке у большинства просто нет документов для оформления протокола.

В 5% случаев, ограничиваются устным предупреждением, пишет КраснодарМедиа.

Ранее аналитики сравнили стоимость отдыха в Сочи с популярными направлениями – Турцией и Египтом. Также сообщалось, сколько стоит аренда бунгало на пляже «Сириус» в Сочи.