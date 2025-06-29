В Анапе начали штрафовать туристов

В Анапе туристов начали штрафовать за отдых на закрытых пляжах
Туристы игнорируют ранее установленные ограничения на пляжах Анапы. Несмотря на то, что они признаны непригодными для отдыха, россияне продолжают загорать на песке рядом с выброшенным на берег мазутом.
В результате нарушители нередко получают штраф за отдых в неположенном месте. Согласно официальной статистике, административные штрафы получает 1% отдыхающих.
При этом фактическое наказание несут единицы, так как при проверке у большинства просто нет документов для оформления протокола.
В 5% случаев, ограничиваются устным предупреждением, пишет КраснодарМедиа.
Ранее аналитики сравнили стоимость отдыха в Сочи с популярными направлениями – Турцией и Египтом. Также сообщалось, сколько стоит аренда бунгало на пляже «Сириус» в Сочи.