Стала известна судьба теплохода «Михаил Булгаков»

Теплоход «Михаил Булгаков», где после норовирусной инфекции обнаружили санитарные нарушения, может возобновить речную навигацию. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в «Московском речном пароходстве» (МРП).

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27 июня Московский городской суд, рассмотрев жалобу МРП и приняв во внимание положительное заключение Роспотребнадзора, досрочно снял ограничения с лайнера класса премиум. Теперь судно может курсировать по расписанию, установленному оператором круизов «Мостурфлот».

Ближайший рейс «Михаила Булгакова» компания запланировала с 6 по 12 июля по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Плес – Кострома – Мышкин – Москва. Информация об этом приведена на официальном сайте оператора. Билеты на семидневный круиз продаются в системе бронирования «Мостурфлота» по цене от 63 тыс. руб. на человека.

Напомним, Роспотребнадзор выявил среди туристов и членов экипажа лайнера «Михаил Булгаков» случаи вирусной кишечной инфекции. По решению Московского городского суда навигацию теплохода приостановили на период до 90 дней. Срок – не фиксированный, судья, назначивший ограничение, вправе снять его по ходатайству владельца речного судна при условии устранения им санитарных нарушений.

Роспотребнадзор провел на лайнере повторную эпидемиологическую и санитарную проверку. Специалисты взяли пробы воды и смывы с поверхностей в разных помещениях судна. Результаты тестов оказались отрицательными, и в середине июня «Мостурфлот» подал заявление в суд на досрочное снятие ограничений. В компании планировали с 20 июня организовать на «Булгакове» двухнедельный круиз из Москвы в Казань, однако суд не снял запрет к этой дате. Круиз отменили.