Туристки устроили ажиотаж вокруг охранника Внуково

В соцсетях распространяется видео с новым крашем российских туристок. На сей раз это не бортпроводник, а сотрудник службы безопасности аэропорта Внуково Игнатий Ланцов.

© Соцсети

Брутального молодого человека заметила и тайком сняла на видео пассажирка, вылетающая из Москвы в Санкт-Петербург.

«Неожиданный работник на территории аэропорта. Теперь летаю только отсюда!» – написала Наталья.

© Соцсети

За сутки ее ролик набрал миллион просмотров и много восторженных комментариев. «Я этого сотрудника тоже видела и шею свернула», «Попала на него как-то во Внуково и забыла, куда шла», – пишут девушки.

Во Внуково уже отреагировали на популярность инспектора группы быстрого реагирования и рассказали о нем. Оказалось, что Игнатию 23 года, на работу в аэропорт пришел после службы в армии, женат. Его сильное качество – умение грамотно разруливать конфликты.

«За безопасностью в аэропорту стоят настоящие профессионалы», – делают вывод в воздушной гавани.

К повышенному вниманию сам Игнатий Ланцов пока еще не привык. Сотрудник Внуково дал интервью телеканалу «Москва-24»:

«Смущает, когда человек рядом встает и начинает меня снимать. Комментарии почитать приятно, но непонятно, что такого в моей внешности. У нас в группе быстрого реагирования все парни выглядят отлично».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» положительно оценили внешние данные сотрудника аэропорта. «Модель», «красавчик», «во Внуково работают ребята-молодцы». Другие не видят в нем ничего особенного: «не мой типаж, не обратила бы внимания». А некоторые заподозрили, что охранника постарались раскрутить маркетологи аэропорта:

«Гениальная идея нанять модель, одеть в форму сотрудника и дать поработать для хайпа какое-то время, при этом первый рилс снять самим».

Ранее в соцсетях завирусилось видео с брутальным бортпроводником «Аэрофлота» Данилой. Своеобразный флеш-моб секс-символов продолжили ролики с не менее мужественными бортпроводником «России» Алексеем и пилотом «Победы».