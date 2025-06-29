Маршрут выходного дня: что посмотреть в Кирове

Киров, расположенный в долине реки Вятки, называют Воротами Русского Севера. Город, ранее носивший имена Вятка и Хлынов, совсем недавно отпраздновал 650-летие, а к юбилею были проведены масштабные работы по благоустройству. Киров стал Новогодней столицей России 2024-2025 и получил статус Столицы рассветов. Это многогранный город: православный, купеческий, ссыльный, романтический, наполненный искусством. Это родина дымковской игрушки и Вятских Кикимор. Рассказываем о главных достопримечательностях Кирова.

© Quto.ru

Киров

Считается, что город основали выходцы из Новгородской республики в 1181 году. Первое его название, скорее всего, происходило от реки Вятка. А когда в устье реки Хлыновка была построена крепость, город стал называться Хлынов, при этом на слуху оставалось и название Вятка. В 1780 году Хлынов официально переименовали в Вятку. В 1934 году, после убийства С. М. Кирова, уроженца Вятской губернии, Вятку переименовали в Киров.

В XIV―XV веках существовала Вятская республика, позднее она была присоединена к Русскому государству. Долгое время город являлся одним из мест политической ссылки. Сюда были сосланы А. И. Герцен, А. Л. Витберг, Ф. Э. Дзержинский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др. В 2024 году Киров отметил 650-летие. Городу был присвоен бренд «Столица рассветов».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Кирова около 1000 километров пути, если ехать по трассе М-7 через Владимир, Гороховец, Нижний Новгород и Яранск. Как вариант, после Владимира можно свернуть к Иваново, а затем поехать через Кинешму, Мантурово и далее – расстояние получится такое же, примерно 980 км

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная Грина

В городе, расположенном вдоль реки, одна из самых главных точек притяжения – это, конечно же, набережная. Набережная Грина в Кирове начинается у Старого моста и длится до Спасской улицы. На набережной есть несколько смотровых площадок, скамеечки и качели, Вечный огонь. А называние своё она получила по имени писателя Александра Грина, родившегося в Вятской губернии. В 1980 году недалеко от набережной был открыт Музей А.С. Грина (адрес: ул. Володарского, 44).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ротонды Александровского сада

После посещения города императором Александром I часть территории, соседствующая с набережной, была отведена под устройство Александровского сада - мыс, образованный берегом реки Вятки и склоном Раздерихинского оврага. В саду были построены ротонды: на крутом берегу реки и в конце центральной аллеи. Ротонды Александровского сада – визитные карточки Кирова.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вятский Преображенский монастырь

Вятский Преображенский монастырь, стены которого выходят к Набережной Грина, был основан в начале XVII века. В 1924 году монастырь был закрыт, колокольню разрушили, храмы переоборудовали под жилье и различные организации. Возрождение обители началось в 2001 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенский Трифонов монастырь

В конце Набережной Грина перед спуском к Спасской улице вам откроется вид на Успенский Трифонов монастырь, основанный в 1580 году. Архитектурный ансамбль монастыря очень красивый. Особенно выделяется Успенский собор, возведённый в 1684-1689 годах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасская улица

Самая знаменитая улица Кирова – Спасская, получила название по Спасской башне Хлыновского Кремля. Она идёт от берега Вятки до Октябрьского проспекта. Часть улицы является пешеходной. Здесь вы увидите дома и усадьбы вятских купцов, музеи, сувенирные магазины и кафе.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасский собор и Спасская площадь

В самом начале Спасской улицы вы увидите Спасский собор, построенный в стиле раннего классицизма с влиянием барокко. Собор возводился с 1763 по 1818 год. Рядом с собором – Спасская площадь и сквер Борцам революции.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Ворота Русского Севера

В сентябре 2024 на Спасской площади был установлен арт-объект Ворота Русского Севера. Согласно историческим данным, именно здесь раньше располагалась Спасская башня Кремля.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Приказная изба

Недалеко от Спасского собора, с другой стороны Спасской улицы, находится Приказная изба. В этом здании, являющимся одним из первых каменных строений гражданской архитектуры в городе первой половины XVIII века, сейчас располагается музей и экспозиция «История здания в истории города».

© Светлана Парфенова

Усадьба Жмакиных

Усадьба Жмакиных, расположенная на Спасской улице, была построена в 1815 году и является одним из интереснейших памятников архитектуры Кирова. Главный дом усадьбы также известен как дом Витберга. В 1836–1837 годах здесь жил и работал архитектор и художник А. Л. Витберг (в 1835–1840 годах он находился в вятской ссылке).

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Кировский театр кукол и жанровая скульптура Семья

Идём дальше по Спасской улице. У здания Кировского театра кукол находится масштабная жанровая скульптура Семья. А рядом – Вятская Кикимора Богатство.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вятские Кикиморы

В 2011 году Киров был признан родиной Кикимор. Всё потому, что существует поверье, будто бы жили они здесь ещё до основания города. В 2022 году в городе появились бронзовые фигурки Вятских Кикимор. Мифологический образ воплотился в виде изящных девушек, неразлучных с друзьями-лягушатами. Всего в Кирове семь Вятских Кикимор: Удача, Богатство, Семья, Искренность, Здоровье, Любовь, Яркость. А о том, где найти их, мы расскажем в отдельном материале, ведь решить этот квест – настоящая экскурсия по городу.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

На пересечении Спасской улицы и улицы Карла Маркса находится Вятский художественный музей имени Васнецовых. Русские художники братья Васнецовы родились в Вятской губернии, а в 1910 году по их инициативе в Вятке был открыт музей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Театральная площадь

Вятский художественный музей имени Васнецовых находится в паре шагов от Театральной площади – центральной площади Кирова. Здесь вы увидите драматический театр имени С. М. Кирова, здание Правительства области, памятник В.И. Ленину, два корпуса Вятского государственного университета и т.д. В летнее время в центре площади работает фонтан.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Александровский костёл

Идите дальше по Спасской улице в сторону Октябрьского проспекта. В Музыкальном сквере вы увидите Александровский костёл, освящённый в 1903 году. Сейчас здесь располагается Органный зал Вятской филармонии.

© Парк имени Киров

© Парк имени Киров

© Парк имени Киров

Парк имени Кирова

Между Октябрьским проспектом и улицей Горького раскинулся парк имени Кирова. Здесь есть пруды, лодочная станция, колесо обозрения, Кировский цирк.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Гагарина и площадь Александра Невского

Между улицей Урицкого и улицей Ленина есть милый парк Гагарина, а рядом – просторная площадь Александра Невского с памятником великому полководцу.

© Светлана Парфенова

Особняк Булычёва

На улице Ленина находится ещё одна яркая достопримечательность Кирова - особняк Булычёва. Это самый настоящий замок в готическом стиле, построенный в 1908-1911 годах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дымковская игрушка

А ещё Киров – родина дымковской игрушки. Этот русский народный промысел возник в слободе Дымково, сейчас входящей в городскую черту Кирова. Для производства дымковской игрушки используется местная глина, тщательно перемешанная с мелким речным песком. После полной просушки и обжига игрушки покрывают белилами и уже потом расписывают яркими красками. В Кирове есть и магазины с такими игрушками, и Музей дымковской игрушки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музеи Кирова

В Кирове вообще много музеев: Вятский Палеонтологический музей, Музей истории мороженого, Музей воинской славы, Музей истории шоколада, Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, Музей истории Хлынова и пр.

© Вятка.рф

© Вятка.рф

© Вятка.рф

Парки Кирова

Кроме вышеперечисленных парков, в Кирове есть Ботанический сад, сквер 60-летия СССР, парк имени 50-летия ВЛКСМ.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова