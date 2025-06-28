Отдых в стиле люкс: топ-10 самых дорогих курортов в России

Лето — сезон отпусков и самое востребованное время для отдыха и путешествий. По данным сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ», стоимость проживания в разных курортах России в 2025 году в среднем увеличилась на 16%. Рассказываем о том, какие курорты считаются самым дорогостоящими, что можно там посмотреть, и сколько стоит проживание в самых дорогих гостиницах в этих местах отдыха.

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Топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в России летом 2025

Российский сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» определил самые дорогостоящие направления для путешествий летом 2025 года. В этом списке лидируют не черноморские курорты. На первом месте курорты в Калининградской области, на втором — Суздаль, на третьем — Осташков в Тверской области, четвертое место занял Архыз в Карачаево-Черкесии, пятое — Сортавала в Карелии. В списке также оказалась Красная поляна в Сочи и замыкает десятку Крым и краснодарский Новомихайловский.

Поселки Янтарный и Пионерский в Калининградской области

Небольшие поселки, расположенные в Калининградской области, считаются одними из лучших курортов на Балтийском побережье. Центральный пляж удостоен международной награды «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды, безопасности и экологии.

Пляж «Шахта Анна» протянулся на 400 метров, оборудован деревянными настилами, лежаками и зонтиками, душевыми кабинками. В поселке есть «Янтарный замок» — Музейно-выставочный комплекс в здании крепостного замка Пальмникен XIV века.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 9842 руб. В общем цены варьируются от 5 тысяч рублей до 300 тысяч рублей/ночь. Одна из самых дорогих гостиниц Crystal House Suite Hotel & Spa (Калининград) предлагает за номер на двоих заплатить 248 000 рублей/ночь, отель «Шлосс» предлагает заплатить 52 300 руб./ночь, Tesera 4 — 35 700 руб./ночь, «Робертина» — 22 246 руб./ночь.

Как добраться: из Калининграда до Янтарного можно доехать на автобусе (номера рейсов — 105 и 107) или на автомобиле по трассе А-193.

Новомихайловский, Краснодарский край

Здесь можно посетить крепость Никопсия (Дузу-Кале) — развалины древнего города, который в эпоху поздней античности и раннего Средневековья располагался на территории современного Новомихайловского. Крепость находится на мысе Бескровный у устья реки Нечепсухо. Туристы часто посещают водопад

«Белые скалы», который находится в 3 км от туристической базы, в гуще лесного массива. Высота падения водяного столба — около 12 метров. Также популярен водопад «Фата невесты» («Девичьи косы»). Он расположен в 20 км от поселка, название получил из-за того, что белоснежные потоки пенящейся воды напоминают фату невесты.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 6019 рублей/ночь. Один из самых дорогих пятизвездочных отелей Alean Family Doville предлагает заплатить за номер от 37000 до 96000 рублей/ночь. «РОДИНА Гранд Отель и СПА» предлагает номера стоимостью от 148 800 рублей.

Как добраться: из Краснодара и Туапсе до поселка регулярно ходят рейсовые автобусы. Ближайшая железнодорожная станция находится в Туапсе, в 44 км от Новомихайловского.

Суздаль, Владимирская область

Суздаль — один из самых популярных курортов в России, известный историческими достопримечательностями, атмосферой старины и культурными мероприятиями. Здесь находится Суздальский кремль, включающий Рождественский собор, Никольскую и Успенскую церкви, Архиерейские палаты.

Можно посмотреть Спасо-Евфимиевский монастырь, который построен в 1352 году и внесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Есть возможность пройтись по торговым рядам, расположенным в центре города, где раньше работало более сотни купеческих лавок.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 8955 руб./ночь. В общем цены варьируются от 5 тысяч рублей до 150 тысяч рублей/ночь. Одна из самых дорогих гостиниц «Гостевой дом Иванова» предлагает за номер на двоих заплатить 150 000 рублей/ночь, Коттедж Терем Гамаюн также предлагает заплатить 150 000 рублей/ночь, Бутик Отель-Суворова — 28 000 рублей/ночь.

Как добраться: на автобусе — прямые рейсы отправляются с Центрального автовокзала Москвы, время в пути — около 4 часов. На поезде с пересадкой — ближайший вокзал расположен во Владимире, а оттуда — автобусом до Суздаля.

Красная Поляна, Краснодарский край

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» есть современные трассы и развитая инфраструктура, летом доступны прогулки по живописным маршрутам и отдых в кафе на высоте. Можно посетить Олимпийский парк — место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, где сохранились уникальные спортивные объекты и архитектурные сооружения.

Можно поселиться в Олимпийской деревне, где жили спортсмены и иностранные репортеры во время зимней Олимпиады, в память о событии оборудована Аллея флагов. Со смотровой площадки «Роза Пик» открываются панорамные виды на Кавказские горы.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 6977 руб./ночь. Один из самых дорогих отелей «Шале Фудзи» предлагает номер стоимостью 175 000 рублей/ночь, Шале Кедр — 103 000 рублей/ночь, Шале Gorky Village — 100 000 руб./ночь.

Как добраться: электрички отправляются с железнодорожного вокзала Сочи и следуют до станции «Роза Хутор» (рядом с курортом Красная Поляна). Время в пути — около 1–1,5 часов.

Оленевка, Крым

Оленевка — село на западе Крымского полуострова. Здесь можно посетить Большой и Малый Атлеш — заповедные территории со скалистыми бухтами, гротами, морскими пещерами и каменными арками. Также здесь находится природный бассейн «Чаша любви» с кристально чистой морской водой диаметром 20 метров. Согласно крымской легенде, пара, прыгнувшая в чашу, не размыкая рук, обретет вечную любовь.

Одно из популярных мест для туристов — Маяк на мысе Тарханкут. Он построен в 1816 году из белоснежного инкерманского известняка. Внутри работает музей с коллекцией старинных морских якорей.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 6977 р. руб./ночь. Один из самых дорогих отелей в Крыму «Мрия» предлагает номер в среднем стоимостью до 114 750 рублей/ночь, Крымский Бриз Hotel & Villas предлагает номера стоимостью до 120 000 рублей/ночь.

Как добраться: на автомобиле — из Симферополя нужно двигаться по Евпаторийской трассе, затем следовать по указателям в северо-западном направлении до поселка Черноморское. На автобусе — сделать пересадку в Евпатории. С автостанции симферопольского аэропорта или «Курортной».

Архыз, Карачаево-Черкесия

В Архызе можно посетить Софийские водопады, расположенные у подножия Софийской горы. Они создают каскад мощных потоков воды, падающих с высоты 90 метров. Софийские озера — это каскад высокогорных водоемов с прозрачной водой бирюзового оттенка. Летом озера особенно живописны, особенно когда отражают небо и окружающие вершины.

В Долине реки Псыш туристов ждут пешеходные маршруты, хвойные леса, подвесные мосты и живописные виды на горные склоны. Один из символов Архыза — Гора София. Ее вершины покрыты снегом большую часть года, а склоны украшают альпийские цветы. С горы открываются панорамные виды на Кавказский хребет.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 8564 руб./ночь. Один из самых дорогих отелей в Карачаево-Черкесии — Alean Club Sophia предлагает номер в среднем стоимостью до 50 000 руб./ночь.

Как добраться: прямых авиарейсов из Архыза нет. Ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах — примерно в 200 км от курорта. От аэропорта до Архыза можно добраться на рейсовом автобусе от автовокзала в Минеральных Водах, заказать трансфер от отеля или доехать на такси.

Сортавала, Карелия

Сортавала — расположен в Северном Приладожье. Здесь можно посмотреть Сортавальскую ратушу — деревянное здание в стиле эклектики было центром городской жизни с 1885 года. Также туристы обычно посещают Городской парк «Ваккосалми» с хвойными и лиственными деревьями, вершиной холма и озером. Можно подняться на гору Кухавуори в парке «Ваккосалми». С вершины открываются виды на озеро Ляппяярви. Национальный парк «Ладожские шхеры» включает более 500 больших и маленьких гранитных островов в северной части Ладоги. Из Сортавалы к шхерам можно отправиться на катере.

Самые дорогие отели: по данным ТВИЛ.РУ, ночь проживания в среднем стоит 7343 рублей/ночь. Один из самых дорогих отелей «Аквасторис» предлагает за номер от 105 717 рублей/ночь. В загородном отеле «Гора» цена от 99 590 рублей/ночь. «Черные камни — Коттеджи» предлагают заплатить от 58 107 рублей/ночь.

Как добраться: из Санкт-Петербурга в Сортавалу можно добраться на «Ласточке» — она отправляется дважды в день с Финляндского вокзала, время в пути — 4 часа 10 минут. Из Петрозаводска до Сортавалы ходит фирменный поезд.