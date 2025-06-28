От «полнейшего хамства» до «все для клиента»: рейтинг гостиниц Кургана

В Курган активно приезжают туристы, которые выбирают места, где можно остановиться с комфортом. В связи с этим URA.RU составило рейтинг лучших и худших гостиниц по отзывам посетителей.

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Лучшие отели по мнению гостей города

Гостиница «Дворянская» с рейтингом 4,9 и 206 оценками (на сайте 2GIS) выделяется своим историческим антуражем и удобным расположением в центре Кургана. Гости отмечают тихую обстановку, просторные номера и домашнюю атмосферу.

«Кредо этой гостиницы — все для клиента. Завтраки сытные и по-домашнему приготовлены, кофе и чай доступны в любое время, а услуги глажки и стирки одежды предоставляются бесплатно», — рассказывает гостья Светлана из Калининграда.

Другие посетители хвалят заботливую хозяйку, вкусные завтраки и приветливый персонал.

«Были 12-13 июня, отель приличный. Хозяйка очень заботливая и внимательная. В этот отель хочется вернуться!» — пишет Владимир Крылов.

Единственный минус — проблемы с парковкой, которые, по словам гостей, решаются.

Отель «Most» получил рейтинг 4,9 по 113 отзывам и привлекает гостей сочетанием современного дизайна и исторического здания. Посетители отмечают комфортные номера с возможностью выбора подушек, вкусные завтраки и высокий уровень обслуживания.

«Это лучший бутик-отель из всех, где я был. Здесь продумано все до мелочей, а персонал максимально клиентоориентирован», — делится впечатлениями Евгений Иванов.

Гости отмечают также наличие ресторана и удобную парковку.

«Шикарный отель! Здесь действительно хочется отдыхать и расслабляться», — пишет Михаил Еремин.

Ресторанно-гостиничный комплекс «Central Hotel» с рейтингом 4,5 и 482 отзывами ценится за стильный интерьер, чистоту и удобное расположение в центре города. Гости отмечают вкусные завтраки, бесплатную парковку и доброжелательный персонал. Однако некоторые жалуются на запах канализации в коридорах и шум от соседних заведений.

«Отличный отель для семьи! Очень удобно, что есть ресторан на первом этаже», — отмечает Руслан.

Худшие отели

В числе гостиниц с низкими оценками — «Таина», «Акватория» и «Русская парная». Гостиничный комплекс «Таина» получил 3,2 балла по 46 отзывам, где посетители жалуются на плохое обслуживание, грязь и неприятный запах воды.

«Не советую, персонал хуже некуда, полнейшее хамство», — пишет Игорь Давыдов.

«Акваторию» с рейтингом 3,1 критикуют за плохое состояние сауны и бассейна, а также неадекватное поведение персонала.

«Администратор то ли пьяная, то ли с головой беда, нахамила и бросила трубку», — делится негативным опытом Алиса Волкова.

Комплекс «Русская парная» с 3,2 баллами характеризуется как место с хорошей парной, но с проблемами в сервисе и состоянии помещений.