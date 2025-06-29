Назван топ самых популярных городов для летнего отдыха

Летом 2025 года отдых в Казани и ряде других российских регионов стал заметно дешевле. По данным аналитиков, стоимость посуточной аренды жилья в таких местах, как Пенза, Тула и Новгород, снизилась на 16–34% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия".

Казань остается одним из популярных направлений для туристов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя цена аренды жилья составляет 5,4 тыс. рублей за сутки, а в некоторых городах, таких как Оренбург и Орел, можно найти варианты за 2,7 и 3 тыс. рублей соответственно.

Эксперты подчеркивают, что спрос на отдых в малых городах и на локальных маршрутах растет, что делает их привлекательными для путешественников.

Также Казань вошла в топ-10 популярных городов России для осеннего отдыха. Согласно исследованию, Санкт-Петербург лидирует среди российских городов (17,6% бронирований), а Казань занимает восьмое место с 2,8% бронирований, опережая Махачкалу и Владивосток.