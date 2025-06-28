В Астраханской области развивается рыбный гастротуризм

В последние годы в России на фоне резко увеличившегося спроса на внутренний туризм растет популярность гастротуров. Рыбные или мясные - зависит от места отдыха и предпочтений самих туристов. Так, например, более половины россиян, опрошенных Агентством по продвижению рыбной продукции, хотели бы во время отпуска попробовать местные блюда и посетить рыбные промыслы.

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Сделать это в Астрахани? Легко! Здесь к привычным трендам застолья - черной икре, осетровым, запрещенной к вылову вобле, арбузам и томатам - в последнее время добавились новые вкусные "фишки".

Стоимость комплексных гастротуров в регион начинается от 40 тысяч рублей за четверо суток. Авиа и ж/д проезд оплачивается отдельно.

В программе - посещение бахчи, пивоварни, осетровой фермы и участие в мастер-классе по приготовлению рыбного блюда от шеф-повара одного из местных ресторанов.

"Мы научим вас готовить так, чтобы дома вы смогли повторить рецепт и порадовать своих близких астраханской кухней", - гласит описание этого пункта в программе тура. Кстати, что за блюдо будет готовиться, не указано.

"Секрет" раскрыла "РГ" руководитель астраханского турагентства Ксения Бурцева.

"Для гостей региона чаще всего проводят мастер-класс по приготовлению такой мегапопулярной местной закуски, как хе из щуки или судака. Время приготовления - 40 минут. Быстро плюс красивая подача и незабываемый вкус", - рассказала Ксения.

Среди самых популярных рыбных блюд в Астрахани можно назвать также тройную уху (готовится на костре, а при ее приготовлении используется не менее трех видов рыбы - прим. "РГ"), котлеты, пироги и пельмени из сазана, сома, осетровых, запеченная рыба в кляре, икряники. По словам Ксении, далеко не все приезжающие в Астрахань туристы хотят питаться только рыбой. В последнее время в городе набирают популярность мясные гастроужины, отличающиеся колоритной подачей и сервировкой.

"Недавно мы презентовали нашим гостям мастер-класс по приготовлению шах-плова из говядины. Мясо варится отдельно, добавляется много сухофруктов - курага, чернослив. Все это вместе с рисом упаковывается в тонкое как лаваш тесто и запекается в духовке. При подаче разрезается и в готовом виде напоминает раскрывшиеся лепестки лотоса. Ведь наша каспийская роза - еще одна достопримечательность Астрахани", - добавила представитель турагентства.

Среди местных рыбных новинок последних лет - икра африканского сома яркого изумрудного цвета. Буйство красок - натуральное. Это результат защитных свойств, характерных для водоемов Африки, чтобы икра и молодь рыбы выживала. На дегустациях деликатес подается в виде икорного сета в тарталетках. Лучше - в сочетании с сырным маслом. Цена примерно две тысячи за полукилограммовую банку. Филе еще дешевле - около 300 рублей за килограмм. Мясо клариевого сома не имеет ярко выраженного рыбного аромата. Из него готовят балыки, котлеты, тушки на заморозку.

"В Астрахани клариевый сом получил название "шармуля". Выращиваем эту рыбу здесь уже 15 лет, - рассказывает "РГ" руководитель предприятия "Рыбная ферма" Антон Порфирьев. - А вот икру начали производить совсем недавно, благодаря прудовому способу содержания на свежем воздухе, который возможен только в условиях нашего жаркого региона".

Дело в том, что шармуля очень теплолюбивая и в холодной воде сразу погибает. В России ее выращивают в основном в бассейнах в закрытых помещениях для поддержания должного температурного режима. Жизнь в прудах на открытом воздухе при температуре выше 30 градусов жары вдвое сокращает время созревания рыбы и заметно улучшает качество икры. Из жидкой и текучей при правильном посоле она превращается в мелкозернистое блюдо. А добывается уже от полугодовалой рыбы. Благодаря яркому зеленому цвету икра шармули особенно красиво смотрится в смешанном красно-желтом сете с икрой от форели и щуки.

Волжский деликатес с успехом освоили шеф-повара астраханских и даже столичных ресторанов. Блюдо подают, в том числе, в качестве соуса. Чем не астраханский вариант знаменитого итальянского песто? По цвету очень похоже. Кстати, помимо привычных рыбных блюд, в Астрахани можно попробовать на дегустациях и купить в подарок мед и чай из верблюжьей колючки, лунный арбуз с ярко-желтой мякотью, варенье из корок арбуза, а также мед из дыни, томата, перца и огурца.

Кстати

В июле в Астрахани пройдет сразу два гастрофестиваля на открытых площадках для астраханцев и гостей региона. 5 и 6 июля на Петровской набережной состоится первый в регионе фестиваль уличной еды. В нем примут участие местные рестораторы с блюдами авторской кухни. В меню заявлены: плов, шашлык, рыба во всех видах, оригинальные безалкогольные коктейли. Кроме того, на площадках организуют мастер-классы для взрослых и детей, семейные конкурсы, кулинарные поединки, а также коллективное приготовление большого ролла. Для него потребуется 16 килограммов риса и шесть килограммов рыбы.

В той же локации 13 июля пройдет традиционный фестиваль ухи, приуроченный к празднованию Дня рыбака. 11 районов Астраханской области приготовят уху на костре по своим фирменным рецептам. Все пришедшие будут голосовать за самый вкусный вариант блюда после бесплатной дегустации.