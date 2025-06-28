РЖД запустит гастрономический тур на поезде по югу России

В 2025 году ОАО "РЖД" запускает первый гастрономический тур на поезде по югу России. Два рейса запланированы на 24 августа и 3 октября. Путешествие продлится пять дней и четыре ночи.

Пассажиры смогут познакомиться с кулинарными традициями Адыгеи, Кубани и Ростовской области. В программе дегустации адыгейских сыров, кубанского борща, донской ухи, азовской рыбы и других местных деликатесов. Также предусмотрены посещения ферм, виноделен, рынков и мастер-классы по приготовлению блюд южной кухни.

Одним из ярких пунктов маршрута станет Таганрог — родина Чехова и Раневской. Туристы также посетят парк "Краснодар" (парк Галицкого) с его экзотическими деревьями, фонтанами и сказочной иллюминацией.

Поезд оснащен вагонами класса "Люкс", СВ и купе, вагоном-рестораном, баром и спа-вагоном с инфракрасной сауной. В каждом вагоне есть системы кондиционирования, экологически чистые туалетные комплексы, душевые кабины общего пользования. Пассажирам доступны завтраки, Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов, услуги стирки и глажки одежды.