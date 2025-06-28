Турэксперт назвала пять музыкальных фестивалей лета 2025 года

Лето в этом году не балует погодой, но опен-эйры все равно состоятся. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять самых интересных музыкальных фестивалей в России, на которые еще можно успеть этим летом, – от джаза до электронной музыки.

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"Кастры fest"

Где и когда: 17–21 июля, Карелия.

Как добраться: сначала нужно добраться до Санкт-Петербурга. Билеты на самолет (туда-обратно) из Москвы начинаются от 8 700 рублей, также можно воспользоваться скоростным поездом, который обойдется чуть дороже – от 10 500 рублей. Далее удобнее всего воспользоваться трансфером от организаторов, оставив заявку на официальном сайте. От станции метро "Парнас" отходит автобус до Лумиваары (четыре часа в пути), стоимость билета – 2 500 рублей, дальше можно прогуляться пешком (около шести километров) или домчать на катере от организаторов за 2 000 рублей с человека (15–20 минут). Другой вариант – на электричке до станции Яккима (чуть больше 3,5 часа и от 789 рублей за билет в одну сторону) и оттуда около 20 километров на такси. Точные координаты сообщат ближе к дате фестиваля.

Сколько стоит: 8 300 рублей, сюда также включен вход в национальный парк "Ладожские шхеры" и место для палатки. Ближе к дате фестиваля цены могут повышаться.

Мультиформатный фестиваль электронной музыки и визуального искусства в красивых лесах Карелии. Организаторы подготовят пять сцен, театральные перфомансы, инсталляции от художников, ярмарку хендмейд-сувениров и кофейни. Ожидается большое разнообразие световых инсталляций, поэтому фестиваль в этом году пройдет после сезона белых ночей. Гостям предлагается жить в палаточном лагере. Если нет своей палатки, ее можно будет взять напрокат, как и различный инвентарь. Готовить можно на костре или мангале. Для тех, кому будет лень готовить, организуют фудкорт.

"Улетай"

Где и когда: 9–13 июля, Удмуртия, Сарапульский район.

Как добраться: ближайший аэропорт находится в Ижевске, прямой перелет из Москвы – примерно 1,5 часа в пути в одну сторону и от 11 200 рублей за билеты туда и обратно. Оттуда до фестиваля на такси (около 45 минут). Партнеры мероприятия организуют трансферы из разных городов, например, поездка туда-обратно из Москвы обойдется в 9 500 рублей на автобусе, максимальное время в пути в одну сторону со всеми остановками – 20 часов.

Сколько стоит: 7 500 рублей, место под палатку бесплатно, ближе к дате фестиваля цены могут повышаться.

Один из крупнейших рок-фестивалей страны, который с 2007 года собирает тысячи поклонников рок-музыки. Этим летом на трех сценах выступят Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, "Крематорий", "Сурганова и Оркестр", "Алиса", "Кипелов", "Пилот", "Мельница", "Княzz", "Заточка" и многие другие. На территории будет организован палаточный лагерь. Что касается еды, то здесь предусмотрят костровую зону, а также бесплатную воду из скважины. Душ – за отдельную плату.

"Былинный берег"

Где и когда: 18–20 июля, Новгородская область, парк "Земля легенд".

Как добраться:удобнее всего на трансфере от организаторов – из Москвы он будет отправляться в дни фестиваля от станции метро "Войковская", в пути – около шести часов, стоимость – 3 600 рублей в одну сторону при покупке до 1 июля и 4 000 рублей – после 1 июля.

Сколько стоит: билет на три дня – 10 990 рублей, на один день – от 4 250 рублей; ближе к дате фестиваля цена будет повышаться.

Фестиваль исторической реконструкции, посвященный Древней Руси IX–XI веков, с богатой музыкальной программой. К исторической достоверности организаторы относятся очень трепетно, поэтому постарались воссоздать образ Древней Руси до мелочей. В программе – сражения дружин, тематические ярмарки, театральные перформансы, мастер-классы по ремеслам и конкурс костюмов. Из музыкантов на фестивале ожидаются "Мельница", "Калинов Мост", Нейромонах Феофан, "Тролль Гнет Ель" и многие другие. Жить предлагается в палаточном лагере, одно место под палатку включено в стоимость трехдневного билета, есть туалеты, умывальники и техническая вода; душ – 500 рублей, дополнительное место под палатку – 2 000 рублей. Также на территории есть палаточная гостиница, стоимость размещения – от 7 000 рублей.

"Архстояние" и "Сигнал"

Где и когда: "Архстояние" – 25–27 июля, "Сигнал" – 14–18 августа, арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область.

Как добраться: из Москвы организуют трансфер, в пути – 4–5 часов без учета одной санитарной остановки (примерно 40 минут), стоимость – 2 500 рублей в одну сторону на "Архстояние" и 2 700 рублей – на "Сигнал".

Сколько стоит: "Архстояние" – от 10 900 рублей (последняя партия билетов). Жить предлагается в палатках. Одно место для нее – 3 500 рублей. "Сигнал" – билет на 4 дня – от 12 900 рублей. Место под палатку – 3 500 рублей, парковочное место – от 2 500 до 4 000 рублей в зависимости от удаленности от фестивального центра.

"Архстояние" – это фестиваль ландшафтных объектов, а не музыки, но его лайнап обычно настолько хорош, что не включить в этот список его нельзя. В этом году "Архстояние" отмечает двадцатилетний юбилей, и его тема "Мое главное" посвящена жителям мегаполиса и поискам "города внутри себя". Поля и просеки парка на дни фестиваля станут "городом", здесь будет свой аэровокзал, больница, музей и даже горсовет. Из музыкантов выступят Дельфин, Линда, Антоха МС, Лауд, "Дети Picasso" и другие. Традиционная особенность музыкальной программы фестиваля – это сцены в необычных местах и неожиданные дуэты, например, в этот раз Лауд исполнит несколько треков вместе с Антохой МС.

"Сигнал" – один из главных российских фестивалей современной музыки и искусства. На девяти музыкальных сценах ожидаются легендарный немецкий электронщик-экспериментатор Уве Шмидт с проектом Atom™, мексиканский композитор Murcof, из российских музыкантов – Pompeya, Никита Забелин и другие.

"Калининград Сити Джаз"

Где и когда: 1–3 августа, Калининград.

Как добраться: прямой перелет до Калининграда – чуть меньше трех часов в пути в одну сторону и от 7 800 рублей – за билеты туда и обратно.

Сколько стоит: входной билет на один день – от 2 500 рублей, единые билеты на три дня уже распроданы.

Атмосферный музыкальный фестиваль называется джазовым, но, по сути, это целый коктейль из джаза, блюза, фолка, соула и эстрады. Лайнап ожидается любопытный и международный: американцы Brazzaville, грузинская певица Меги Гогитидзе, итальянцы Veeble, израильтяне Selah Collective, француз Robin, а также квартет Андрея Кондакова и певица Анна-Мария с оркестром Калининградского Нахимовского военно-морского училища.