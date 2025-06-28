В Калининграде объяснили туристам, есть ли надежда на жару в начале июля

Калининградскую область ждет переменчивая погода в последние дни июня. После дождливой пятницы погода немного улучшится. Однако температура останется ниже климатической нормы, а сильные порывы ветра усилят ощущение прохлады. Тем не менее уже в начале июля жители региона могут ненадолго почувствовать настоящее летнее тепло. «ФедералПресс» рассказывает, надолго ли задержится тепло.

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Какая погода ожидается в выходные в Калининградской области

В субботу дождей не будет. В первый выходной столбик термометра поднимется до +18...+20°C (на побережье будет +16...+18°C). Ветер останется сильным, скорость порывов составит 15 м/с.

В воскресенье ночью местами возможны небольшие дожди, но днем небо прояснится и температура поднимется до +19...+21°C. Однако ветер, особенно в прибрежных районах, будет порывистым – до 17–18 м/с.

Ждать ли аномального тепла в начале июля

В понедельник погода останется умеренной: +18...+21°C, без существенных осадков, но с сильным ветром. Однако уже во вторник ситуация может измениться – благодаря выносу теплого воздуха с юга температура поднимется до +23...+26°C. Некоторые модели даже допускают кратковременное приближение к +30°C в середине недели.

К сожалению, долгосрочные прогнозы не обещают стабильного тепла. Уже к концу первой недели июля атлантические циклоны вновь принесут прохладу, и температура вернется к климатической норме.

Таким образом, июнь завершится умеренно-прохладным, а начало июля подарит жителям региона лишь кратковременный летний эпизод. Пока Калининградская область остается во власти неустойчивой погоды с дождями и ветрами. Настоящее летнее тепло если и придет, то ненадолго.

Когда прогреется море в Калининградской области

Несмотря на то, что первый месяц лета уже в разгаре, Балтийское море остается холодным – температура воды у побережья едва достигает +13…+15°C. Купаться в таких условиях решаются только закаленные.

Рекомендуемая температура воды для купания в море обычно находится в диапазоне от +19°C до +24°C, при этом температура воздуха должна быть не ниже +24°C.

Напомним, что власти Калининградской области готовятся ввести режим ЧС из-за масштабных потерь урожая после холода в мае. Аномальные заморозки, пришедшиеся на период цветения садов, привели к гибели значительной части плодовых культур. Эксперты прогнозируют рост цен на местную продукцию.

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