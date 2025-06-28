В сфере гостеприимства Подмосковья начали работать студотряды

В Министерстве информации и молодёжной политики Московской области рассказали, что к работе на объектах туристической отрасли региона приступили более 300 участников студотрядов.

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Об этом сообщает 360.ru.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, основными задачами проекта являются обеспечение высокого уровня сервиса и гостеприимства и получение опыта и навыков в реальных условиях индустрии.

Представители студенческих отрядов трудятся горничными, официантами и помощниками поваров.

«Наши студенты демонстрируют высокие стандарты гостеприимства, оперативно реагируют на запросы посетителей и действительно формируют ту самую комфортную среду», — добавил руководитель студенческих отрядов региона Павел Ковалёв.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.