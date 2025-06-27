Пассажиры поездов недовольны отсутствием помощи со стороны проводников

Пассажиры «крымских» поездов недовольны тем, что провожающих не пускают в вагоны.

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«Отправляла вчера пятнадцатилетнюю девочку на поезд № 173 (Москва – Евпатория). Вещей было много, но проводники не пустили меня помочь: дочь ходила 3 раза за сумками», – рассказала мать юной пассажирки.

Опытные путешественники подтверждают: на поездах «Гранд Сервис Экспресса» это правило. Даже если едет пожилой человек или ребенок один (в составах дальнего следования можно находиться без сопровождения взрослых с 10 лет), родителям максимум разрешат поднять багаж в тамбур.

«Я сколько езжу на "Таврии", не видела, чтобы пустили провожающего в поезд. Либо проводник помогает, либо муж закидывает багаж на верхнюю полку».

«В Тюмени брату не разрешили зайти в поезд № 075, маме помогли попутчики». «Едем Кисловодск – Симферополь: не пускают никого», – пишут в соцсетях.

Некоторым пассажирам такие правила омрачили предвкушение скорой поездки:

«Я на 20-й неделе беременности, еду с ребенком 5 лет. И мужу не дадут донести вещи до наших мест? А кто тогда поможет?» – переживает туристка.

Ей советуют обращаться к проводникам и объясняют: в Крыму действует режим желтого (высокого) уровня террористической опасности:

«Даже на вокзалах указано, что провожающие в вагоны поездов не допускаются, чтобы не заложили ничего».

В компании «Гранд Сервис Экспресс» подтверждают: вход в вагон тем, у кого нет билета, запрещен. И ссылаются на федеральное законодательство, постановления Правительства РФ и приказы Минтранса. Правда, в этих документах ничего не сказано о провожающих, но есть, например, такой пункт:

«Не допускать посторонних физических лиц на транспортное средство, за исключением лиц, выполняющих погрузочно-выгрузочные работы».

Ограничения действуют с 2022 года.

При этом в поезда РЖД, кроме «Сапсанов», пускают и провожающих, и встречающих. Нужно лишь, чтобы пассажир подтвердил:

«Этот человек идет со мной».

А в поездах крымского направления меры безопасности повышены:

«После посадки в вагоне еще раз проверяют паспорта. И на одной станции приходили с прибором – вещи проверяли», – рассказывают туристы, едущие сейчас в поезде № 092 Москва – Севастополь.

Пассажиры рекомендуют в случае необходимости обращаться за помощью к попутчикам, но не злоупотреблять их добротой.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы жалуются на отсутствие горячей еды в «южных» поездах РЖД.