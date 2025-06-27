Туристы жалуются на многочасовые очереди во Внуково

Туристы обсуждают очереди на паспортный контроль в аэропорту Внуково по прилете из-за рубежа.

© РИА Новости

В частности, один из пассажиров поделился с «Крышей ТурДома» впечатлениями: около 23:00 24 июня он наблюдал толпы у кабинок пограничников. Для проверки документов людям пришлось стоять час и больше. На фото и видео видно, что для прибывающих открыты не все окошки, а два или три.

По данным Росавиации, временных ограничений на вылет и прибытие воздушных судов в аэропорту в этот вечер не вводилось. Согласно информации онлайн-табло и Flightradar, около 11 вечера во Внуково почти одновременно приземлились два международных рейса. В 22:50 прибыл борт AZAL из Баку, а в 22:54 – лайнер Turkish Airlines из Стамбула. Boeing 777-300 турецкой авиакомпании доставил в столицу более 200 пассажиров, Airbus А320 азербайджанского перевозчика – 150.

По мнению нашего собеседника, столпотворения, вероятно, не возникло бы, если сотрудники аэропорта открыли больше окошек для прохождения контроля.

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что во Внуково и других аэропортах Москвы действительно возникают очереди. «В мае прилетели из Турции, тоже стояли час», «В Шереметьево в конце мая почти 2 часа провели в ожидании контроля». «25 июня в 3 часа ночи тоже долго простояли во Внуково».

Иногда сотрудники аэропорта называют пассажирам причины «коллапса».

«Нам сказали, что это было связано с прибывшими рейсами из Узбекистана и Киргизии. Три окошка работали – одно для иностранцев и два – для граждан России».

Были случаи, когда очереди неожиданно сокращались:

«Мы в Казани однажды 3 часа ждали, пока люди не стали возмущаться и очередь не разделили на резидентов и нерезидентов».

Туристы считают, что проблемы можно решить не только открытием новых окошек на контроле. «Надо ставить автоматические турникеты для быстрого прохода граждан РФ. В США и в Европе они давно есть», – уверены подписчики. «В Нью-Йорке по прилете всегда большие очереди для нерезидентов, а вот граждане пролетают границу пулей».

Редакция TourDom.ru направила запрос в аэропорт Внуково, ответ пока не поступил.

Год назад TourDom.ru писал об очередях на регистрацию на внутренние рейсы в Шереметьево в терминале В. В «Аэрофлоте» объяснили столпотворение рекордным трафиком.