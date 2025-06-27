В РСТ заявили, что популярность коротких путешествий выросла на треть

RT на русском

Член Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор сервиса бронирования авторских туров Валерий Бритаус заявил, что популярность коротких путешествий выросла на 30—35% по сравнению с 2024 годом.

В РСТ рассказали, как изменился спрос на короткие путешествия
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«Городской туризм (35% от спроса) востребован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Исторические маршруты (28% от спроса) сосредоточены в Крыму и городах Золотого кольца, где Суздаль и Владимир демонстрируют рекордные показатели», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, 30% запросов связаны с активным отдыхом.

К лидерам международных направлений на выходные эксперт отнёс Грузию и Турцию.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.