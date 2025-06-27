В РСТ рассказали, как изменился спрос на короткие путешествия

Член Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор сервиса бронирования авторских туров Валерий Бритаус заявил, что популярность коротких путешествий выросла на 30—35% по сравнению с 2024 годом.

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«Городской туризм (35% от спроса) востребован в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Исторические маршруты (28% от спроса) сосредоточены в Крыму и городах Золотого кольца, где Суздаль и Владимир демонстрируют рекордные показатели», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, 30% запросов связаны с активным отдыхом.

К лидерам международных направлений на выходные эксперт отнёс Грузию и Турцию.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.