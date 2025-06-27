В Железноводске увеличат количество мест размещения

В ставропольском Железноводске к 2035 году планируется увеличить количество мест размещения туристов до 28 тысяч — это в четыре раза больше, чем в городе-курорте сейчас.

© РИА Новости

«У нас сейчас более 7 тысяч койко-мест, планируем до 2035 года 21 тысяча койко-мест плюсом», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» глава Железноводска Евгений Бакулин.

По его словам, для реализации этих планов необходимо открывать больше санаторно-курортных учреждений. На сегодняшний день подписаны соглашения на строительство санаториев на общую сумму порядка 160 миллиардов рублей.

«Хотим, чтобы мы стали, я не скажу, чтобы большим таким курортом, но курортом премиум-класса», — добавил Бакулин.

Он также отметил, что Кавказские Минеральные Воды сейчас пользуются большой популярностью у жителей всех регионов России.

На этой неделе стало известно, что в Железноводске будет реализован инвестпроект по строительству нескольких корпусов санаторно-гостиничного комплекса на 245 номеров с широким спектром услуг. Стоимость проекта составляет почти 3 миллиарда рублей, а его реализация даст городу более 80 новых рабочих мест.