В планах региональных властей до 2030 года приводить в порядок не менее 30 общественных пространств ежегодно. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, всего в России с 2017 года было благоустроено 1964 прибрежных территории.

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Он отметил, что в 2025 году программа вошла в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». По его мнению, такая работа не только улучшает облик населённых пунктов, но и создает комфортные условия для жителей. Благоустроенные парки, набережные и скверы становятся местами для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха.

На фоне новостей об успехах в системе образования и упрощении социальных процедур, в Белгородской области также активно создают новые комфортные пространства для жизни и отдыха.