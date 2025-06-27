Акула сопроводила туристов на Сахалине

Туристы, прибывшие на остров Сахалин, встретили акулу. Видео публикует Amur Mash.

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На кадрах заметно, что хищная рыба держится недалеко от лодки с путешественниками. Уточняется, что они направлялись к маяку на мысе Анива.

Ранее сообщалось, что в акватории Владивостока заметили акулу-мако — ее запечатлели в высоком прыжке над Японским морем. Хищные рыбы зашли в бухту Тихая. Их заметили в конце июня, хотя обычно такие огромные рыбы появляются в этих местах ближе к осени, когда прогревается вода.