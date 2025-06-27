Молодые туристы стали чаще ездить в путешествия

Аналитики провели исследование и выяснили, что с начала этого года количество туристических поездок молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет увеличилось на 11% по сравнению с прошлым.

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Уточняется, что россияне до 35 лет предпочитают туристические поездки в Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%), пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ и сервиса путешествий «Туту.ру».

Зумерам интересны Адыгея (73%) и Карачаево-Черкесия (68%), а миллениалы выбирают исследовательский туризм на Камчатке (61%) и поездки на Шри-Ланку (73%) и Мальдивы (70%).

Также из исследования можно сделать вывод, что у путешественников в возрасте 26—35 лет средний чек вырос на 7% за год.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.