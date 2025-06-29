Госдума ужесточила контроль над туризмом в России

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла закон, ужесточающий контроль над туристической деятельностью в стране. Новые нормы предусматривают введение штрафов за нарушения правил организации туризма в особо охраняемых природных территориях (заповедниках и национальных парках), а также за работу без необходимой аттестации для гидов, экскурсоводов и отелей.

За оказание гостиничных услуг с нарушениями предусмотрены штрафы в размере от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 170 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы возрастают до 40-60 тысяч и 200-300 тысяч рублей соответственно.

Для гидов и экскурсоводов, работающих без аттестации и не включенных в единый реестр, штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей (при повторном нарушении - от 10 до 15 тысяч рублей). Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.

Закон направлен на повышение безопасности туристов, сохранение уникальных природных территорий и обеспечение качества предоставляемых туристических услуг.

Напомним, ранее в Анапе туристов начали штрафовать за отдых на закрытых пляжах. Тем временем на ВЭФ подписали ключевые соглашения по развитию туризма и креативных индустрий.