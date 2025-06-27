В Карачаево-Черкесии запустили иммерсивную аудиоэкскурсию

В Карачаево-Черкесии создали аудиоэкскурсию «Там, где сердце. Домбай», которая будет проходить в формате иммерсивной прогулки.

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«Первая иммерсивная прогулка в Карачаево-Черкесии, созданная по инициативе министерства туризма и кураторов КЧР, под символичным названием "Там, где сердце. Домбай" приглашает путешественников к живописному курорту с одноименным названием», — сообщается в телеграм-канале министерства.

Маршрут иммерсивной прогулки начинается в Тебердинском ущелье и завершается на вершинах Главного Кавказского хребта, открывая панорамный вид на величественные скалы Домбая.

«Уникальный аудиогид гармонично вплетает в романтическую прогулку исторические события, происходившие в этих местах, вековые легенды и притчи, передаваемые из поколения в поколение. Он погружает слушателя в увлекательные рассказы о жизни выдающихся личностей и героев, создавая атмосферу тех эпох, в которых эти события разворачивались, и позволяя глубже понять культурное наследие региона», — отмечается в сообщении.

В создании аудиоэкскурсии принимали участие профессиональные сценаристы, актеры, экскурсоводы, историки и политологи. Для записи также было приобретено специальное оборудование с 3D-звуком, позволяющее создать полное погружение в аудиосопровождение.

В скором времени иммерсивная прогулка «Там, где сердце. Домбай» будет доступна как для организованных групп гостей, так и для самостоятельных туристов.

Турпоток в Карачаево-Черкесию в последние годы показывает стабильный рост. В 2024 году республика приняла более 2 миллионов 250 тысяч туристов. По прогнозам, в 2025 году в регионе побывают порядка 2,4 миллиона человек. наибольшей популярностью у гостей республики пользуются курорты Домбай, Архыз и Теберда.